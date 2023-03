"Un niño grande me tocó": acusan al auxiliar de un colegio de abusar de un nene de 5 años

Una familia denunció que su hijo de 5 años fue abusado por un auxiliar de la Escuela Primaria N°6 de San Vicente, en Buenos Aires. La madre de la víctima contó que realizaron la denuncia y que un médico legista comprobó que se trató de un abuso sexual simple.

Los padres del menor se enteraron el jueves por la noche escalofriante episodio, cuando el nene fue al baño y advirtió un fuerte dolor. “Decía que se le había roto un hueso. Lo primero que le preguntamos es si había ido al baño del colegio, pero él se ponía nervioso y no quería hablar del tema”, contó su mamá.

Luego de insistir en varias oportunidades, el nene confesó que “un niño grande” lo había manoseado. Su madre rompió en llanto y la propia víctima trató de consolarla: “Me pedía que no me ponga triste, pero yo le decía que estaba mal lo que le habían hecho”, detalló.

Automáticamente, los papás del menor lo llevaron a un hospital para que sea revisado por el pediatra. Según el relato de la mujer, cuando el médico trató de revisarlo el nene volvió a desesperarse y gritaba que no lo revisaran más.

El especialistas corroboró el abuso y explicó que no se trató de un episodio de acceso carnal pero sí “un manoseo”. “En el hospital gritaba porque le dolía mucho. Él estaba desconsolado, gritaba que no quería volver otra vez a la escuela”, contó la mujer.

La familia se dirigió a realizar la denuncia a la Comisaría de la Mujer en Alejandro Korn, pero de ahí los derivaron a La Plata para que el menor sea revisado por un médico legista, quien comprobó el abuso el viernes.

Cuando se comunicaron con la fiscal Karina Guyot a cargo de la causa, los padres le mostraron el audio que habían grabado con las preguntas que le habían hecho al nene. Ahí, encontraron una revelación clave: “Nos dijo que estaba describiendo a una persona grande que sería el portero porque dijo que tenía una chaqueta morada y guantes”, contó su mamá.

Por el momento, el docente fue apartado de la escuela que hoy se encuentra cerrada y tuvo clases virtuales. Decenas de padres acompañan el reclamo de la familia y se concentran en la puerta del colegio este martes por la mañana.

Mientras, el nene vive un verdadero calvario: “Mi hijo no come, tiene pesadillas y no puede dormir. Yo lo único que quiero es que haya justicia, porque yo puedo sacarlo del colegio, pero ahí quedan otros nenes. Mi hijo por suerte pudo hablar, pero otros nenes capaz no pueden hacerlo y eso es gravísimo”.

El lunes por la tarde se desarrolló una manifestación frente a la Escuela Primaria N°6 de San Vicente, donde los manifestantes interrumpieron el tránsito y le pidieron explicaciones a las autoridades. En ese marco, la Policía montó un operativo de seguridad, y se dieron algunas situaciones de tensión entre los manifestantes y personal docente de la escuela.

Luego la protesta se trasladó frente al Municipio de San Vicente, donde los manifestantes quemaron cubiertas y cortaron ambas manos de la avenida Sarmiento. Este martes también se inició otra protesta en la puerta del colegio.

Fuente: Todo Noticias.