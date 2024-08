Un vecino de un country amenazó con una escopeta a un grupo de adolescentes que le hizo "ring raje"

Un vecino de un country de Pilar tuvo una violenta reacción luego de que un grupo de adolescentes le hiciera “ring raje” en su casa de un barrio cerrado: furioso, los persiguió y los amenazó con una escopeta. Los chicos, de 14 años, lograron refugiarse en una vivienda. El agresor, entonces, comenzó a insultar a la dueña, quien registró en video el momento y realizó la denuncia.

#PILAR Locura en el country "Estancias del Pilar": unos chicos le hicieron "ring-raje" y los amenazó con una escopeta



Más información acá: 👇👇https://t.co/Yc7bIiocL7 pic.twitter.com/L5Yo9XtGel — Zona Norte Diario (@ZonaNorteDiario) August 27, 2024

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió cerca de las 23 en Estancias del Río, donde los adolescentes -dos residentes del lugar y dos amigos del colegio- salieron a caminar por las calles internas del country, ubicado en el kilómetro 56,5 de la ruta nacional 8. Para divertirse, comenzaron a hacer “ring-raje”.

“Tuvieron una mala idea, que fue golpear la puerta de un vecino”, contó en redes sociales la propietaria de la vivienda en la que fueron grabadas las imágenes que se viralizaron. La mujer es, además, es madre de uno de los adolescentes. “En el barrio se armó un estado de confusión generalizada” a raíz de la broma, indicó en el relato que reflejó Pilar a Diario.

“El propietario salió con armas y la guardia buscaba a dos 'chorros'. Este propietario vio a dos de ellos entrar en casa y se ve que ahí se dio cuenta de que eran dos chicos y no ladrones. A todo esto había un despliegue de seguridad impresionante”, detalló la mujer.

Las dos armas de fuego que le secuestraron al vecino de Estancias del Pilar

“Una amiga de la casa de al lado vino para casa y estábamos charlando de lo que estaba pasando cuando me golpean la puerta a patadas. Pregunté quién era y no respondieron. Como tenía a toda la seguridad en la puerta de casa, decidí abrir creyendo que iba a estar resguardada”, explicó.

La vecina contó que el hombre, visiblemente exaltado, se encontraba armado y la intimidó. “Se apareció con una escopeta y una pistola a los gritos para que los chicos bajaran, para que yo diera nombres -ya a dos los habían buscado uno de los padres-, insultándome sin parar ('pelotuda', 'pelotuda de mierda' (sic), 'no sabés qué pelotudos metés en tu casa') y hasta me dijo 'esto no va a quedar así`”, recordó.

La mujer añadió: “Al rato vino la Policía, pero, como había sido alertado de que estaba ingresando, fue a dejar sus armas a su casa”. Y con evidente indignación, completó: “Seguía gritándome que yo era una encubridora. Fue una situación de total angustia y pánico”.

Al día siguiente, realizó la denuncia contra su vecino, identificado como M.G.A., y el Juzgado de Garantías N°6 del departamento judicial de San Isidro ordenó el allanamiento al domicilio del hombre.

Agentes del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría 1ª de Pilar, junto al GTO de Fátima y personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Pilar, realizaron el procedimiento y secuestraron un rifle tipo fusil Marca Mauser calibre 300 con 15 municiones intactas y una escopeta calibre 12/70 marca Winchester, con 33 municiones en su interior.

El fiscal Gonzalo Agüero, titular de la UFI N° 4 Descentralizada de Pilar, dispuso la aprehensión de M.G.A., quien quedó imputado por amenazas agravadas por la tenencia de armas de guerra.

Fuente: Infobae