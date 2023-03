Una docente fue atacada a patadas por la mamá y el hermano de una alumna a la que desaprobó

Una docente fue atacada a golpes y patadas por familiares de una alumna que había sido desaprobada en un examen en una escuela de Necochea.

La profesora de la Escuela Secundaria Media 7 fue agredida por el hermano mayor y la madre de una alumna de 5° año dentro del establecimiento educativo. Los familiares ingresaron a la escuela y le arrojaron una botella en la cabeza a la profesora. Luego, la empujaron al piso y comenzaron a patearla.

La salvaje agresión se dio después de que la alumna reprobará por tercera vez la materia “Política”. Era la última instancia que tenía para no repetir el año.

La docente se encontraba en la escuela, fuera de hora, para tomarle precisamente el examen, cuando fue abordada por los familiares de la joven, al enterarse que había sido desaprobada.

Por estas horas, se está investigando cómo ingresaron los familiares de la alumna al establecimiento educativo. Según el portal CuatroVientos, el vicedirector se negó a declarar ante la policía y evitó dar los nombres de los agresores para pedir una orden de restricción de acercamiento.

Raúl de la Llosa, amigo de la docente atacada en Necochea, habló con TN y dio detalles del ataque. “Está muy mal psicológicamente, nunca pensó que iba a pasar por un momento tan horrible”, contó.

Sobre el momento del ataque, Llosa relató que los familiares de la alumna empujaron la puerta para entrar porque el colegio estaba cerrado. “No estamos acostumbrados a este tipo de violencia, es la primera vez que pasa”, explicó el amigo de la docente atacada.

Llosa, además, contó que la madre de la alumna que agredió a la profesora amenazó a los compañeros de su hija que fueron testigos de la golpiza.

“Hay mucha bronca con las autoridades porque no hicieron nada”, comentó. Los exalumnos de la profesora fueron quienes asistieron a la maestra en el momento del ataque. “Si no hubiese sido por ellos, no se que hubiese pasado”, agregó Llosa. En tanto, la madre de la alumna fue denunciada por lesiones.

DOCENTES REALIZARON UN PARO Y MOVILIZACIÓN EN REPUDIO POR LAS AGRESIONES A LA PROFESORA

Los docentes realizaron un paro y movilización bajo la consigna “Ya Basta”, en repudio a las agresiones físicas y verbales que sufrió la docente en la ciudad de Necochea.

Cientos de vecinos, alumnos, padres y docentes se congregaron en la ciudad de Necochea para repudiar el ataque y exigir medidas a las autoridades.

Desde la agrupación de docentes señalaron que convocatoria tiene como objetivo expresar el descontento con la violencia que sufre el personal docente que trabaja en las escuelas y exigir medidas concretas para prevenir situaciones como la sufrida por la docente de la Secundaria 7.

Fuente: Todo Noticias.