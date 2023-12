Una mujer murió y 43 personas fueron hospitalizadas tras la explosión en un edificio del centro porteño

Por una explosión e incendio en un edificio de oficinas y viviendas lindero al Ministerio de Trabajo de la Nación, en el microcentro porteño, cayó mampostería y evacuaron a empleados. Hay una mujer fallecida y 43 personas que fueron trasladadas a hospitales. Entre ellas seis, que fueron llevadas al Hospital Argerich, y a una mujer y a su hijo, que fueron derivados al Hospital Elizalde. Hubo gente atrapada en la terraza y en la zona hay cortes al tránsito.

El fuego se originó en el sexto y séptimo piso de un edificio de planta baja y 14 pisos. Participaron en un gran operativo personal del SAME y ocho dotaciones, cinco de Bomberos de la Ciudad y tres de la Policía Federal.

Bomberos de la Ciudad apagaron el fuego con la ayuda de un hidroelevador. (Foto: TN /Juan Pablo Chaves)

Intervino un hidroelevador de Bomberos de la Ciudad. Uno de los trasladados a hospitales es un Policía de la Federal que estaba de servicio bajo el régimen de Policía Adicional en el Ministerio de Trabajo, sin riesgo de vida.

Los bomberos de la Ciudad continúan trabajando en el lugar y personal del SAME terminaron de trasladar a las personas que se encontraban en el edificio a los hospitales cercanos. Se informó que hay una mujer fallecida y 43 asistidos, incluidos tres menores.

El personal del SAME traslada a las personas afectadas a los hospitales cercanos. (Foto: Leandro Heredia / TN)

"La mujer estaba entre el octavo y el noveno piso, en la zona de las escaleras. Estamos investigando las causales del incendio", explicó uno de los bomberos a cargo del operativo a la prensa.

Los bomberos se encuentran el séptimo piso con seis personas a resguardo. Otras dos permanecen en la terraza, con inhalación de monóxido pero estables.

El SAME trasladó a los heridos al Hospital Argerich

Los bomberos además evacuaron de manera preventiva a cinco mujeres y tres hombres del octavo piso.

Explosión e incendio en el edificio lindero al Ministerio de Trabajo: cayó mampostería y evacuaron a empleados

Los bomberos de la Ciudad llegaron al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911, a las 11.37. El cuerpo se desplazó con la Brigada Federal Especial de Rescate al edificio ubicado en Alem al 668, lindero a la sede del Ministerio de Trabajo.

Explosión e incendio en el edificio lindero al Ministerio de Trabajo

El origen del incendio habría sido por un cortocircuito en el edificio, a partir de un chispazo en un enchufe que prendió fuego la alfombra, en un lugar donde se realizan service de notebooks.

En el edificio hasta el 5° piso funciona un Registro de Propiedad Automotor y en el 6° y 7° una empresa de computación en la que se habría originado el incendio.

Operativo de bomberos por el incendio en el edificio lindero al Ministerio de Trabajo

El encargado dijo en declaraciones a la prensa que en el edificio no hay conexiones de gas: "No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente que vive allí". De manera preventiva se cortó el suministro de electricidad.

Operativo de bomberos por el incendio en el edificio lindero al Ministerio

En la zona del incendio hay corte total al tránsito en Leandro N. Alem y Viamonte. Además hay desvíos en Alem y Corrientes y Alem y Córdoba.

