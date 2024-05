Una por una: cuánto cuestan las camionetas 0 km y cuáles bajaron su precio en mayo

Con las listas de precios de Nissan y Renault, todos los fabricantes nacionales y el único jugador que participa con varios productos provenientes de Brasil, terminaron de definir su política de precios en uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor argentino, el de las camionetas de una tonelada .

Las primeras marcas en salir a “mostrar las cartas” fueron las que lideran el mercado, Ford y Toyota. Lo hicieron el jueves pasado, primer día hábil del mes, con distintas propuestas para los clientes. El viernes se conocieron los precios de Chevrolet y Volkswagen, la única que no se fabrica en Argentina y la que más fuerza le hizo a Toyota en 2023. Finalmente, este lunes se completaron los seis fabricantes.

En el caso de Ford, de las ocho versiones que ofrece en el mercado de su pick-up Ranger, hubo dos en las que el precio subió un 5%, una que no modificó su valor y las restantes cinco que tuvieron una baja. Las de gama intermedia, las XLS con motor V6 y la XLT de tracción simple bajaron un 6%, mientras que las XLT 4x4 con motor Bi-Turbo 2.0 y las dos restantes versiones del V6 como son los Limited y Limited Plus, con un precio del 8% menos respecto a abril. Ford ofrece en mayo la más accesible de las Ranger denominada XL 4x2 con caja manual y motor 2.0 turbodiésel el $35.100.000, mientras que la Limited Plus, equipada con el nuevo motor V6 se vende en un precio de $62.635.000, cuando en abril costaba 68.082.000 pesos.

Toyota, por su parte, tomó la decisión de no aplicar aumentos a ninguna versión de Hilux, no lo hizo con las de la gama baja de tracción trasera sin caja, cabina simple y doble, ni tampoco lo hizo con las 4x4 en todas sus variantes. La última vez que Toyota aumentó el precio de su línea de camionetas fue el 25 de enero, cuando aplicó un 4,75% por igual a todas las versiones. La Hilux más accesible sigue siendo la versión de cabina simple y 4x2 con caja manual y motor 2.4 en $28.669.000, en tanto que la más equipada y costosa es la GR-Sport IV con un precio de 64.886.000 pesos.

Volkswagen, el tercer actor más importante de la categoría de las camionetas medianas, no hizo distinción de modelos ni tampoco bajó los precios. Lo que hizo fue aumentar, pero ese incremento, que se aplicó por igual a toda la línea Amarok fue de sólo el 2,2%. El mes anterior, abril, los precios habían aumentado también de manera casi imperceptible con apenas un 1% respecto a marzo. En mayo, las Amarok van desde la versión de acceso, la Trendline 4x2 con caja manual en $36.205.300 hasta la V6 Black Style automática en 66.617.700 pesos.

Por su lado, General Motors también decidió como Toyota, no tocar la lista de precios de sus camionetas Chevrolet S10. Las siete versiones 2023 más el nuevo modelo que apareció este año denominado Midnight, mantuvieron el mismo precio al público de abril. De hecho, la política la marca incluyó también dejar sin modificaciones el valor de venta de la pick-up compacta Chevrolet Montana en sus dos versiones, LTZ y Premier. La S10 más accesible es la versión LS con tracción simple en $34.989.900 mientras que la más costosa es la High Country con un precio de 63.761.900 pesos.

Nissan también fue de las que aplicó un leve aumento a su gama de la pick-up Frontier. El incremento fue de un 2% a toda la línea, que había mantenido sin aumentos los precios de ocho de sus diez versiones entre marzo y abril. En aquella oportunidad, sólo dos modelos habían tenido un aumento del 1% mientras que el resto mantuvieron los precios del 1 de marzo durante los siguientes 30 días. La Nissan Frontier más accesible en mayo será la versión S en tracción simple, con un precio de $34.379.400 y la más cara es la Pro4X 4x4 con un valor de 56.648.300 pesos.

Renault, finalmente, el último en publicar este lunes su lista de precios, también decidió no modificar los precios de línea Alaskan. La camioneta fabricada en Santa Isabel no había aumentado tampoco sus valores en marzo, por lo que el último aumento había sido el 1 de febrero de 2024, cuando ajustaron sólo un 5%. Así, la Alaskan de entrada de gama es la versión Confort 4x2 con caja manual y un precio de $35.271.911 y la más costosa y equipada es la denominada Iconic 4WD automática en 57.535.568 pesos.

