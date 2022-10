Wado de Pedro pidió eliminar las PASO y presionó a Alberto Fernández

En el marco de la discusión sobre la posibilidad de eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el año que viene, el ministro del Interior y dirigente de La Cámpora, Eduardo 'Wado' De Pedro, se mostró a favor y presionó a Alberto Fernández para que tome una decisión al respecto.

“La discusión es pública, el 100% de los gobernadores se manifestó a favor de que no haya cuatro elecciones en el año”, señaló Eduardo Wado de Pedro esta mañana en diálogo con Roberto Navarro en El Destape.

“Eso manifiesta la mayoría de los gobernadores e intendentes, que quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”, apuntó un día después de que Alberto Fernández expresara con claridad su intención de que las candidaturas se definan en las Primarias.

Por el contrario, para De Pedro, “la gente está para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada fuerza política”.

En otro tramo de la entrevista, el ministro del Interior hizo un balance crítico de la gestión de gobierno, porque recordó que al asumir “había un compromiso de fortalecer el poder adquisitivo”, pero eso no se cumplió.

“Ese compromiso nuestro hoy nos da un poquito de bronca... los que organizamos el Frente de Todos y pensamos la elección de 2017 tenemos bronca, no estamos conformes con el resultado”, cuestionó antes de profundizar su análisis.

”Hay que poner más, esforzarse más, conseguir el resultado de la forma que sea. La batalla del poder adquisitivo no la estamos ganando y la queremos ganar”, postuló a modo de desafío. “Hay que cumplir la palabra y hacer un esfuerzo mucho mayor. La gente tiene que tener mas plata que lo que la inflación le saca”.

En ese marco, De Pedro adelantó que están planificando una medida que podría anunciarse a corto plazo: “Sergio Massa tiene todo el apoyo, está pensando con Cristina (Kirchner) y está armando una propuesta de una suma fija para que los que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo”.

LA PELEA POR LAS CANDIDATURAS

La discusión sobre quiénes serán los representantes del Frente de Todos en los comicios de 2023 recién comienza y uno de los nombres que circula es el del propio Wado de Pedro, quien incluso fue destacado por Máximo Kirchner como un potencial candidato a Presidente a futuro.

“Veo que él me quiere muchísimo, se nota que tenemos una amistad muy fuerte”, respondió con habilidad tras escuchar las palabras elogiosas que le dedicó el jefe de La Cámpora.

Ante la pregunta de si sueña con ser jefe de Estado, salió del desafío con una gambeta rápida: “Participo de un espacio que no está pensando en cuestiones personales. No somos casta, vinimos a la política a transformar la realidad, el que piensa en términos personales es un individualista. Yo voy a hacer lo que me digan mis compañeros, voy a hacer lo que el peronismo necesite. Siempre quiero menos, no quiero más”.

