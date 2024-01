Habló la madre del niño desaparecido en Jujuy: "Desde el domingo que no sé dónde está, estoy desesperada"

Continúa la búsqueda de Raúl Llamur, un niño de 5 años, desaparecido desde el domingo 31 de diciembre en Jujuy. Tras la denuncia de la madre del menor se activó el protocolo de búsqueda y ahora se confirmó que el pequeño estaría con su padre aunque se desconoce el paradero.

Laura Villafañe, madre del Raúl Llamur, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó el contexto en el desapareció su hijo.

“Mi hijo está con su papá desde el viernes 29 de diciembre, por una orden judicial el padre lo tenía que retirar de la casa de su abuela materna que es en el barrio Ciudad de Nieva y lo tenía que devolver el domingo 31 a las 21 horas. Además, él tenía que informarme de esa situación pero no lo hizo”, destalló Villafañe.

La mujer además contó que el sujeto denunció un domicilio en el que supuestamente estaría con el nene, pero cuando los efectivos policiales se dirigieron hasta ese sitio, no se los encontró.

Laura Villafañe aseguró que desde el domingo por la noche el padre del menor decidió no contestar el teléfono, aunque admitió que el lunes al mediodía, el sujeto le permitió hablar con el niño pero rápidamente le cortó la llamada.

“Me hizo ruido que el padre de mi hijo me diga que iba a pasar las vacaciones con Raulito. El tema es que por orden judicial no puede sacarlo de la provincia y tampoco puede tenerlo por más de tres días”, relató la progenitora.

“Desde el domingo que estoy esperando a mi hijo y el nene no vuelve, no sé si está en Jujuy o en otra provincia. En caso de que se lo haya llevado a Tucumán, el padre de mi hijo tenía prohibido realizar esa acción”, recalcó la mujer.

“Él tomó la decisión de llevárselo y no sé cuando lo va a traer de vuelta. Estoy desesperada porque desde el domingo que no sé nada de mi hijo. Ahora el padre tiene el teléfono apagado, no contesta”, agregó Laura.

Por último, la madre del niño pidió la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de su hijo. “Por favor, necesito volver a ver a mi hijo”, cerró.

Búsqueda

En la mañana de este martes, el propio ministro de Seguridad, Guillermo Corro, explicó ante la prensa cómo marcha la búsqueda del niño de 5 años.

“Tenemos entendido que el menor fue llevado por el papá a otra provincia pero esto lo está trabajando la fiscalía, no queremos dar mayores datos pero simplemente asegurar que la Policía de la Provincia y el área de búsqueda trabajan en ello”, recalcó el funcionario provincial.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-4245600/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.