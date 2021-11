Asalto en Puesto Viejo: “Por favor no le hagas nada a mi hijo”, la súplica del hombre baleado

El hecho delictivo que dejó conmocionada a la localidad de Puesto Viejo se produjo en la jornada de ayer en el barrio Santa Rita. Sabino Tejerina de 63 años, quien recibió el disparo, se encuentra fuera de peligro.

En una entrevista exclusiva para LW8 de Canal 7 de Jujuy, Sabino detalló como vivieron el crítico momento junto a su hijo sordo mudo de 40 años de edad.

“Yo soy jubilado, hace ya casi cinco (5) años, y ahorré un par de pesos para comprarme una camioneta y ayer salí hacer las compras a la mañana, como todos los días, y los delincuentes me estaban esperando porque ya sabían los movimientos que hago todos los días”, comenzó el relato Sabino.

Luego aseguró: “Creo que hubo una entregada de algunas personas que viven acá cerca porque ellos sabían todos los movimientos que yo hacía y más a las 9:30 / 10 de la mañana para hacer ese tipo de robo. Capaz que esta gente vino de otro lado, pero sabían mis movimientos”.

Los minutos más largos

Sabino comentó que se había olvidado de realizar una compra por lo que volvió a dar vuelta la manzana y “ahí lo veo al hombre que estaba camuflado con ropa de policía, y cuando guardo la camioneta ya no lo veo más”.

Continuó: “Cuando estaba en la cocina, veo que baja del piso de arriba y me apunta con el arma directamente. Yo estaba sentado en la mesa y me pide que le de las llaves de los dos tornados –motocicletas- que tiene mi hijo y le dije que no tenía las llaves porque no sé andar en moto. En ese momento es que el me hace un tiro en la pierna y le digo que no le estaba mintiendo porque yo solo manejo la camioneta y le di la llave de la camioneta y el protón”.

El hombre de 63 años comentó que después del tiro se despertó su hijo que es sordo mudo. “El delincuente consiguió la llave de la moto y nos ató a los dos en el piso. Incluso me tiró un trapo en la pierna, me puso el botín encima y me dijo ‘apretate para que te deje de salir sangre’ porque ya había perdido mucha sangre”, detalló.

En medio del relato con vos quebrada, Sabino explicó: “Mi hijo se asuntó mucho y le pedí por favor que no le hicieron nada a él”. Después de dejarlos atado, el delincuente sacó la camioneta y sin poder prender las motos, emprendió la fuga.

Fuga de los delincuentes

El jubilado comentó que tiene otro hijo más chico de 38 años quien emprendió la persecución de los delincuentes, “los siguió hasta la entrada de Caimancito y ahí hay una entrada que va hasta el río Lavayen donde se juntó toda la policía, pero lamentablemente la policía hizo mal el cerrojo porque dejaron abierto el camino cerca que va por San Pedro y los delincuentes escaparon por ahí”.

Y resaltó: “Entró uno solo a la casa que estaba vestido como de comando y los que estaban en el auto de afuera ya no los vi porque yo quedé atado en el piso. Yo no lo podría reconocer, no le quería mirar la cara porque tenía miedo de que se enoje y me pegue un tiro en el estomago o la cabeza”.

Cómo vive las primeras horas después del balazo

Más adelante Sabino resaltó: “Tuve un poco de suerte, porque el proyectil agarró partes blancas y tiene entrada y salida, en ese momento me puse un poco contento porque la bala salió y me golpeó la otra pierna. La camioneta no me duele tanto, pero sí me duele que me hayan pegado un tiro en la pierna”.

Por último, Sabino indicó: “Todavía no me llamaron de la policía y tampoco tengo novedades”, además de esta incertidumbre, con la voz quebrada y entre lágrimas quiso llevar tranquilidad a sus conocidos y en especial a sus amigos wichi.