Caso Dafne Soto: “En caso de muerte dudosa de una mujer tenemos que imputar femicidio”

La muerte de la joven humahuaqueña Dafne Soto de 18 años ocurrida el pasado 26 de enero es investigada como femicidio por la fiscalía de turno. Hay un hombre de 20 años detenido y se investiga el hecho.

Walter Rondón, fiscal que investiga la muerte de la joven, habló este mediodía con la prensa y se refirió al estado de la causa. «Apenas me anoticié del hecho me dirigí hasta el lugar e iniciamos las primeras averiguaciones que derivaron en la aprehensión de la pareja de la joven. En caso de muerte dudosa de una mujer tenemos que imputar femicidio. El sujeto está imputado por ese delito«, aclaró.

Por otro lado, Rondón indicó que el imputado fue citado a declarar y se abstuvo de utilizar ese derecho.

Además, el fiscal de la causa aclaró que no se trata de un caso resuelto. “Hay indicios y con las pruebas que tenemos e incorporamos tenemos hecha la imputación pero nunca es un caso resuelto hasta que no hay condena”.

Esta mañana la madre de Dafne Soto, Amalia Mamaní, se apersonó en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación en la capital jujeña para entrevistarse con el fiscal Rondón y también para recibir contención por parte del equipo interdisciplinario de esa institución.

En declaraciones por la prensa, la mujer expresó su dolor por la pérdida de su hija y pidió justicia.

«Voy a plantear las irregularidades que hubo. Estoy agradecida con el Fiscal, lo que pasó en Humahuaca a mí me dejo mucho para hablar».

Luego continuó: «En este momento no quiero acusar a nadie, quiero creer que ellos tendrán la respuesta de por qué actuaron así, qué pasó en Humahuaca, por qué tomaron la causa así. Yo no quiero acusar a nadie. Tengo palabras dolorosas que se dijeron allá que no las quiero decir ahora, seguro que cuando este más firme de lo que estoy ahora, porque no quiero lastimar ni ir contra nadie. No quiero nada de eso, no quiero hacer política porque a mí a mi hija no me la va a devolver nadie».

Por otro lado, Amalia indicó que mucha gente la está apoyando, pero que también hay gente que la indica: “¿Quieren saber si siento dolor? sí, siento dolor, ¿quieren saber si siento culpa? tengo culpa y no sé qué más quieren que les diga”.

«Necesito asegurarme que esta causa no se duerma. De que llega en verdad a tener una justicia para mi hija», indicó Mamaní.

El caso

Según consta en la denuncia policial a la que tuvo acceso Somos Jujuy el cuerpo de Dafne Soto fue hallado alrededor de las 12:30 del miércoles por los propios familiares de la joven mujer en la puerta de uno de los dormitorios de una vivienda ubicada en calle Puerto Madryn del barrio 2 de Abril.

Posteriormente, por averiguaciones y declaraciones de la familia de la joven, a las 16 horas del miércoles, un hombre de 20 años, quien era la pareja de la mujer fue arrestado por disposición del fiscal Walter Rondón.