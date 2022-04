Habló la esposa de Sergio Callata: “Hasta ahora hay muchas cosas que nos confunden”

En diálogo con La Mejor Mañana de AM630, la pareja de Sergio Callata, Jorgelina Pelo explicó la angustiante situación que vive por estas horas todo el entorno familiar.

Sergio y Jorgelina tienen dos hijos, uno de 9 y otro de 4 años de edad quienes preguntan por su papá. “Hasta ahora hay muchas cosas que nos confunden”, indicó Jorgelina.

Luego explicó: “El auto de él lo encontraron arriba en la cuesta subiendo para Tilquiza. Estaba el auto solo con el seguro, la puerta del costado del acompañante estaba medio abierta y gente del lugar dijo que habían visto gente el domingo por la noche”.

Si bien Sergio reside en el barrio Chijra de la capital jujeña, el auto fue hallado camino a Tilquiza. Al respecto su pareja detalló: “Los amigos dicen que sabían hacer asado en ese lugar, pero no tan arriba. Además este fin de semana no fueron ahí”.

Leer más: A 5 días de su desaparición y sin nuevos rastros, continúa la búsqueda de Sergio Callata

Qué se sabe hasta el momento

El hombre de 36 años, “salió el sábado después del mediodía para la chancha como todos los fines de semana y no volvió. El domingo yo no lo busco el domingo por la mañana porque el sábado habíamos tenido una discusión de pareja”, detalló Jorgelina.

Luego agregó: “Esperé que me mande mensajes el domingo por la tarde y nada, asique me fui a dormir porque pensé que estaba esperando a que me duerma para volver. Al otro día tampoco apareció y ya me empecé a preocupar porque los amigos me empezaron a preguntar si sabía algo de Sergio porque no respondía los mensajes”.

Jorgelina continuó: “Lo raro es que nunca hace eso, de irse y no volver, de que no se conecta. Pero desde el domingo a las 11 de la mañana no me leyó los mensajes. Sergio es muy amable con todos, nunca se va a pelear con nadie, es muy tranquilo, es amigo de todos”.

Quién vio a Sergio Callata por última vez

Averiguando con los amigos de Sergio, Jorgelina se dio con la noticia de que nunca llegó a la cancha ya que se había desviado para ayudar a otro conocido en pleno centro capitalino a reparar su auto: “se fue a ver a un amigo que se le había echado a perder la rueda en el centro. Ahí se quedó hasta las 17 más o menos y después se fue al mecánico. Después a la noche otro amigo lo invitó a comer un asadito y ahí se quedaron hasta las 01 de la mañana aproximadamente”.

Leer más: Buscan a un hombre de 36 años que desapareció hace cuatro días

Siguiendo con el relato, la esposa de Sergio indicó: “el amigo que estaba con él dijo que lo fue a dejar a las 03 de la mañana y le pidió que vuelva a su casa y de ahí no se sabe nada”.

Finalmente la mujer dijo a La Primera Hora: “Yo no sé si él se subió a otro auto o por desesperación para bajar le hayan hecho algo. Las personas del lugar dijeron que vieron tres mujeres en la zona, entonces pienso que a lo mejor le hicieron algo porque después vieron a esas mujeres bajar solas, pero son dichos nada más”.

“Le quiero pedir a la gente del lugar, que salen a campear, que me lo tengan en cuenta porque son varios días de que ya anda perdido. Él no es de perderse, él es bien familiero. Teníamos discusiones, pero después hablábamos y arreglábamos las cosas. La policía no me sabe decir nada. Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer, es desesperante. Ayer se enteró mi hijo y es horrible porque es su papá y yo también quiero saber qué es lo que pasó. Lo quiero encontrar nada más”, cerró Jorgelina.

Entrevista completa

Vías de contacto

Tanto los seres queridos del hombre como la fuerza pública solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato que puedan aportar sobre el paradero de Callata se comuniquen a la línea 911 o los teléfonos 388-4245600/ 388-6860239. También es posible acercarse a la comisaría más cercana.