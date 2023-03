Agresión a un niño de 12 años en Calilegua: imputaron a 2 personas por lesiones y declarará el menor

El lunes por la noche un niño de 12 años habría sido agredido por una vecina de Calilegua con un cinto para cobrarle una suma de 200 que le debía a su madre. Tras sentarlo en una silla y agredirlo, el menor se fue hasta su casa en donde contó todos los detalles a su madre quién posteriormente radicó la denuncia en la policía.

Tras conocer la noticias, los vecinos se autoconvocaron en la vivienda de la supuesta agresora y amenazaron con lincharla junto con su familia. Para evitar una mayor pelea, intervinieron efectivos policiales, de infantería y personal femenino. Cómo resultado, la mujer fue trasladada a la dependencia policial y hubo 4 policías heridos.

Ernesto Lian Resúa fiscal de la causa habló con Canal 7 sobre los hechos ocurridos e indicó que hay dos personas imputadas en la causa por el delito de "Lesiones Leves" las cuáles "fueron acreditadas".

Menor de 12 años agredido con un cinto en Libertador

El fiscal de la causa reveló que los imputados actualmente “no están detenidos”. Además, sostuvo que “fueron aprehendidos para realizar las diligencias procesales y comentarles que se van a mantener en situación de libertad , mientras no rompan las condiciones de su libertad lo que podría terminar en prisión preventiva o domiciliaria”. Asimismo, mencionó que no pueden pedir en primer lugar prisión ya que no tienen "condena previa".

En esta línea, Lian Resúa recalcó que en el día de hoy realizarán “una entrevista videograbada al menor para que informe de la forma correcta que fue lo que ocurrió y lo que vivió”. Esta declaración servirá para tener mayor detalle de los hechos ya que "solo tenemos la denuncia de la madre".

La familia del niño cuenta con una medida de protección en caso de un posible nuevo acercamiento e intervino el centro de atención a la víctima que llevaron adelante los informes médicos y las investigaciones.

"No tenemos ningún elemento que pruebe que el niño habría estado secuestrado. La madre denunció que por el relato, su hijo que entró y salió de la casa y tampoco las lesiones que presentaba guardaban relación con esa versión ya que debería haber tenido marcas de atadura", detalló el fiscal.

Intentaron linchar a la mujer acusada de golpear al niño en Calilegua:

Respecto a la intento de linchamiento, el fiscal sostuvo que eran un "grupo de personas autoconvocadas que pedían justicia en el domicilio de esta persona. Asistió infantería con el fin de proteger la vivienda y no causen lesiones."

El letrado descartó que la víctima haya radicado la denuncia y "en el día de hoy la vamos a llamar para que la radique", pero igualmente buscarán los videos de seguridad para determinar quiénes fueron las personas responsables y "avanzar con las imputaciones correspondientes". También aclaró que no hay denuncias de los policías.

Lian Resúa aseveró que trabajan en el nuevo expediente penal por los accidentes del día de ayer "con el fin de cumplir los procedimientos penales y la audiencia imputativa".