Desaparición de Luz Herrera: las pericias de sangre dieron negativo y esperan las informáticas

La causa que investiga la desaparición de la jujeña María Luz Herrera en la provincia de Chaco continúa: no se tienen datos del paradero de ella desde finales de septiembre y hay dos imputados. Los resultados de las pericias realizadas a aparentes manchas de sangre dieron negativo y desde la querella aguardan los resultados de los análisis de elementos tecnológicos, que permitirían obtener datos para saber dónde estuvo la joven por última vez.

“Estábamos esperando resultados de pericias biológicas, de muestras que se tomaron en el departamento donde vivía Luz, en la casa de uno de los imputados y del vehículo de los imputados, eran manchas similares a sangre y esto dio un resultado negativo a la humanidad”, explicó Carolina Aquino, abogada de la familia de la mujer, en diálogo con El Puente Informativo por AM630.

“Con esto se descarta, por ejemplo, una muerte por arma de fuego o con un arma blanca, me refiero a una muerte que produjo un derramamiento de sangre abundante, pero no un estrangulamiento u otro tipo de sofocación que no genera un derramamiento de sangre”, analizó la letrada.

Asimismo, señaló que aguardan los resultados de pericias de “geolocalización y también de los aparatos tecnológicos e informáticos que fueron secuestrados, por como computadoras y celulares”. Al respecto, Aquino destacó que “para esta pericia se solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional para peritar todos estos aparatos que fueron secuestrados”.

Jujeña desaparecida - María Luz Herrera Leaño

Con relación a los plazos para conocer esa información, auguró: “esperamos que sea en este mes de diciembre, que no tengamos que esperar hasta el año que viene”.

Aquino afirmó que resta un camino por recorrer para llegar a la citación a juicio de los imputados. “Estamos en una etapa del proceso penal donde hay un alto grado de sospecha”, apuntó y recalcó que “hay un montón de pruebas pendientes que deben producirse para poder elevar la causa a juicio”.

En este momento de la investigación el objetivo de la familia de María Luz Herrera es obtener información de las pericias de geolocalización para “restringir el radio de búsqueda, buscar el cuerpo o elementos que pertenecían a ella”.

Por último, en alusión a los sospechosos, la abogada indicó que “hasta el momento la declaración de ellos fue que María Luz se fue voluntariamente y nada más”. No obstante, argumentó que “esa declaración ha sido desvirtuada en muchas de sus partes por la prueba que se ha producido con posterioridad y también por las mismas contradicciones en que incurren los detenidos en sus propias manifestaciones”.