Detuvieron a la acusada de ser la responsable del negocio que terminó con la masacre de La Matanza

Juana Correa Villalba, la mujer de 43 años acusada de ser la presunta responsable del negocio inmobiliario clandestino que terminó con cinco muertos en la masacre ocurrida el domingo en la tosquera del barrio 8 de Diciembre en González Catán, fue detenida hoy por la mañana por la Policía Bonaerense, confirmaron fuentes policiales.

Correa fue capturada en la esquina de Ocampo e Yrigoyen en San Justo por efectivos de la Subcomisaría 20 de Junio, junto con personal de la Sub Estación Sur, tras una orden de arresto requerida por el fiscal Adrián Arribas, que investiga la masacre. Oriunda de Paraguay, Arribas había pedido a Interpol su captura internacional, en caso de que cruzara la frontera de vuelta a su país de orígen.

Juana Correa al ser detenida

Así, Correa Villalba duró un día prófuga. El lunes, Arribas encabezó allanamientos a su casa en González Catán e incautó su Ford Ranger. También, allanó a varios miembros de su familia. Su marido, Emmanuel Lugo, también tiene un pedido de captura en su contra. Hay dos presuntos pistoleros detenidos por el hecho, entre ellos Walter Escobar, internado en el hospital Paroissien, con dos tiros en su cuerpo y un prontuario por ratero.

También, hay otros dos presuntos asesinos buscados por la Justicia, identificados con nombre y apellido, con sus correspondientes pedidos de captura.

Personas yacen muertas y otros heridos en los enfrentamientos ocurridos el domingo en La Matanza

El nombre de Correa -de 43 años, registrada en los rubros de peluquería de la AFIP, con domicilio en la zona de Pontevedra, antes vecina de un asentamiento en Rafael Castillo- apareció con fuerza las primeras horas de la investigación, Así, ordenó allanarla y se incautó su camioneta en la madrugada de hoy. También allanaron a Emanuel Lugo, alias “Juanito”, marido de Correa Villalba. Tres familiares directos de la pareja fueron el blanco de varias redadas. Por lo pronto, Juana no tiene un pedido de captura en su contra.

Según fuentes policiales, la actual toma era incluso investigada por la UFI N°2 de La Matanza, con una causa originada el año pasado por el delito de usurpación de inmueble. En este expediente, se encontró imputada Correa, que habría ocupado el terreno con una organización delictiva para luego lotearlo y venderlo.

Esteban Bustos, propietario de parte de los terrenos usurpados, identificó a Correa en la situación, en un diálogo con Infobae. Meses atrás, los “usurpadores” le dijeron que no podía ser el dueño porque son tierras fiscales. Pero le ofrecieron comprarle una parte. La que hablaba y lideraba, asegura el hombre, era Correa.

“Yo no entendía nada de esto, vino esta mujer junto a dos chicas y me ofrecen comprarme una fracción de seis hectáreas en una cantidad que eran más o menos 10 millones de pesos a pagar en cuotas”, detalla. Pero no concretaron porque Bustos, cuenta, le decía a Correa que él les iba a cobrar a los vecinos que querían comprar las parcelas. “La mina tiene una soberbia encima que no lo podés creer. 'Esto es nuestro, tenemos los papeles', me dijo, no sé de dónde habrá sacado los papeles”, comentó Bustos.

Ahora, resta esclarecer el vínculo entre Correa y los presuntos tiradores detenidos, Walter Escobar y “El Chino”, indagados ayer, para determinar si fueron contratados por la usurpadora como culatas en la reunión del domingo que terminó con cinco muertos y ocho heridos.

Fuente: Infobae