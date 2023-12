Femicidio en La Esperanza: el presunto asesino está detenido y la autopsia será este sábado

Yamila Villanueva fue asesinada. Su cuerpo sin vida fue encontrando en horas de la madrugada de este viernes en un canal de riego de La Esperanza . Por el hecho está detenida su pareja, quien admitió su participación en el hecho y brindó información a las autoridades para el hallazgo del cadáver. Este viernes se realizará la autopsia para determinar la causa de la muerte.

El fiscal a cargo de la investigación, Alfredo Blanco, explicó en diálogo con el medio Antes Que Nadie cómo se desarrollaron las primeras actuaciones, lograron dar con la víctima y detener al acusado por el femicidio.

“Esto se inició este jueves cuando a las 20 horas la hermana de la víctima efectúa una denuncia en La Esperanza sobre la desaparición de su hermana que no había concurrido al domicilio en todo el día, a pesar de tener un niño menor de edad”, inició el letrado.

Seguido, indicó que “se activó la búsqueda y ante esta situación el ayudante fiscal Jarma no se conformó con el protocolo ni las comunicaciones a las fuerzas, sino que inició con la Brigada de Investigaciones una serie de entrevistas y se pudo establecer que estaba en una relación de pareja con un hombre”.

“Establecido el domicilio, a las 2 de la mañana personal policial concurrió a la vivienda y el sujeto al advertir a la policía intentó darse a la fuga, la policía lo aprehendió y se comunicó con el juez para ingresar al inmueble. Cuando se lo trasladó a la dependencia comenzó a referir al personal participación en el hecho y dió referencias geográficas de dónde podría estar el cuerpo de la mujer”, indicó Blanco.

“El ayudante fiscal se comunicó, convocamos a las autoridades del Ministerio Público, a la gente de Criminalística, a los Bomberos, al personal de la Brigada de Investigaciones y personal de la Seccional, tras realizar rastrillajes en las zonas referidas, pudimos hallar el cuerpo en un canal de riego”, relató el fiscal.

Tras el hallazgo, “se dispuso el traslado a la morgue del Centro Judicial San Pedro, los familiares hicieron la identificación del cuerpo y se está haciendo un informe preliminar cadavérico que permita establecer las primeras lesiones que presenta la mujer, mañana se va a llevar a cabo la autopsia para conocer la causa de la muerte”, explicó.

Con relación a la data de la muerte, Blanco señaló que “por los informes y primeros análisis que tenemos, la denuncia se efectuó cerca de las 20 y las últimas conversaciones habían sido en la noche del miércoles a la medianoche, por eso entre miércoles y jueves se produjo el desenlace”.

Por otro lado, el fiscal hizo alusión a la situación del acusado, quien “está detenido, es mayor de edad, tiene 37 años y se le está llevando adelante un examen físico”. Asimismo, indicó que la familia de la víctima recibe asistencia por parte de equipos especializados.

Finalmente, Blanco planteó que no hay denuncia previas de la mujer contra el acusado, “lo que no significa que no haya sido víctima de maltrato, testigos acreditaron una situación de violencia de género, pero no había actuación judicial”.