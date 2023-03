Femicidio de Tania Palacios: el 11 de abril iniciará el juicio con un solo imputado

Margarita Palacios, madre de Tania Palacios asesinada por su expareja, un hombre que prestaba servicio en la Policía Federal Argentina (PFA), indicó a Somos Jujuy que ya tiene fijado el inicio de juicio, y se hará efectivo el próximo 11 de abril.

“Tengo fecha de juicio que comenzará el 11 de abril y terminará el 8 de mayo. Espero que al asesino de mi hija le den una condena ejemplar, porque así sean 35 años, a ella no me la van a devolver", y agregó sobre el dolor como madre, "somos padres muertos en vida, ya no sabemos lo que es alegría en casa, quedamos totalmente desolados y con un dolor muy grande”.

“Yo sé que cualquier condena no me la va devolver a Tania, pero vamos a tener un poco de tranquilidad sabiendo que él esta detenido”, hizo mención sobre el único imputado en la causa.

Los hechos

La sampedreña Tania Palacios de 22 años murió en el Hospital Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy el 15 de diciembre de 2019 tras haber sido herida por un arma de fuego.