Fue detenido en la vía pública con un televisor robado

En la tarde del martes, un sujeto fue detenido en la vía pública al trasladar un televisor de manera sospechosa. El hecho se registró en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Efectivos del Comando de Seguridad y Prevención, lograron divisar al sujeto cuando realizaban recorridos de prevención por el barrio San Miguel de dicha ciudad.

En la zona, el protagonista trasladaba de forma presurosa un televisor de 42” y al momento de interceptarlo, el mismo no pudo justificar la propiedad del bien.

Posteriormente el hombre fue trasladado a la dependencia policial y el televisor quedó en calidad de resguardo preventivo, continuando con las tareas de rigor.

Afirman que aumentó el delito en San Pedro: robo de motocicletas y de cables son los más comunes

La inseguridad creció en Jujuy y la localidad de San Pedro, es una de las más afectadas en el último tiempo, según informó el intendente Julio Bravo a Canal 7 de Jujuy.

“Nosotros hemos notado en el último tiempo el incremento de los delitos, principalmente el robo de motos . No hay un solo día donde no veamos en las redes sociales que sustrajeron una moto y donde, los propios vecinos, tratan de organizarse a través del uso de las redes sociales para recuperarlas. Además, muchos de las víctimas no denuncian los robos porque no hay resultados concretos”, detalló Bravo.

Por su parte, destacó que otro delito que está de moda es el robo de cables del alumbrado público , “hay distintos paseos, calles de la ciudad donde todas las semanas nos están robando cables que son de un alto costo”.

Comentó, que mantuvo un diálogo con el Ministro de Seguridad por este tema y “vamos a reiterar los reclamos” para solicitar más presencia policial.

Bravo destacó que el tema de los robos “a mi criterio se tratan de bandas que vienen de otras ciudades que recorren a pie con el auxilio de una camioneta, roban las motos, las cargan en un vehículo y desaparecen de manera inmediata rumbo a Perico o rumbo a Libertador”.

Por último, pidió a las autoridades que refuercen la seguridad en la localidad y brindar solución a estos temas.