Se filtró la primera foto de Wanda Nara completamente desnuda

A pesar de estar del otro lado del Atlántico, esta semana Wanda Nara volvió a ser noticia tras apostar a un nuevo negocio que la tiene a ella como absoluta protagonista: firmó un millonario contrato en dólares para desembarcar en la aplicación para adultos Divas Play.

Allí, suscripción mediante, su más fieles admiradores podrán ver sus producciones fotográficas más osadas por 12 dólares, donde prometió mostrarse como nunca, tanto sola como también podría mostrarse como Dios la trajo al mundo junto a su marido, el futbolista Mauro Icardi.

Sin embargo, la empresaria y mediática no contaba con que a unas pocas horas del anuncio se viralizase una de sus postales completamente desnuda.

La foto en cuestión no es otra que la que salió en la portada del perfil que Wanda ya tiene en la página, donde también trabajan otras famosas como Barby Silenzi, Adabel Guerrero o María Fernanda Callejón. “Bienvenidos a mi cuenta oficial en Divasplay. Acá me vas a ver como nunca me viste”, puede leerse junto a la más que sensual fotografía.

Lo cierto es que este jueves, después de que la mayor de las Nara hiciera el anuncio desde sus redes, el periodista Sebastián 'Pampito' Perello Aciar reveló en Intrusos (América TV) que si con este negocio le va bien, Wanda podría ganar más de un millón de dólares durante este 2024.