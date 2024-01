Habló el padre del niño buscado en Jujuy: "No hay desaparición, lo estoy protegiendo de la violencia"

Raúl Llamur es un niño de 5 años de Jujuy cuya desaparición fue denunciada por su madre, atribuyendo la responsabilidad al padre del menor . Luego de que la búsqueda se viralizara, el hombre habló del caso a través de las redes sociales, afirmando que él está con el nene, a quien, según dijo, resguarda debido a las reiteradas situaciones de violencia que sufre por parte de la familia materna.

“Raúl está bajo mi cuidado y protección, es una medida que tuve que tomar por la reiterada violencia física que le ejercen a mi hijo su madre, la pareja de la madre, su tía y su abuela. Lo que digo no es un simple relato, hay muchas pruebas en el expediente”, afirmó Llamur.

El hombre sostuvo que hay una “difusión errónea y malintencionada” de la información. En ese sentido, planteó: “la madre sale diciendo que está desaparecido desde el viernes, cuando me lo entregó la abuela ese día, no hay desaparición, eso es una falsa denuncia, hasta a la fecha le hago videollamadas para que vea a su hijo”.

Llamur aseguró que “intentan generar situaciones inexistentes”. Asimismo, indicó: “estoy con mi hijo desde el viernes y me contó una vez más cómo le pegan y maltratan, no puedo dar detalles por resguardo de él, pero hay una denuncia hecha donde están los audios y las pruebas”.

El padre del menor denunciado como desaparecido insistió en el hecho de que a pesar de los elementos que sostiene haber presentado acreditando la situación a la que es expuesto su hijo “la Justicia no tomó ninguna medida”.

Llamur apuntó contra la actuación de los funcionarios judiciales y denunció que equipos interdisciplinarios realizaron informes falsos en su perjuicio. “La jueza en lugar de tomar una medida de protección para mi hijo tomó una medida para la madre y desestimó la denuncia por violencia, sin argumentos”, apuntó.

“No cometí ningún delito, tengo a mi hijo protegido, no tengo nada que me diga que no lo puedo tener. Quiero protegerlo, es mi deber y derecho como papá. En Jujuy además de haber un ocultamiento hay un abandono”, reiteró en cuanto al proceder de la Justicia.

“Mi hijo está protegido y cuidado, ella lo sabe y la pongo en contacto”, reiteró Raúl Llamur padre en la transmisión en vivo que compartió a través de la red social Facebook y donde pidió difusión de su versión de los hechos.

HABLÓ LA MADRE DEL NIÑO DESAPARECIDO EN JUJUY: "NO SÉ DÓNDE ESTÁ, ESTOY DESESPERADA"

“Mi hijo está con su papá desde el viernes 29 de diciembre, por una orden judicial el padre lo tenía que retirar de la casa de su abuela materna que es en el barrio Ciudad de Nieva y lo tenía que devolver el domingo 31 a las 21 horas. Además, él tenía que informarme de esa situación pero no lo hizo”, detalló Laura Villafañe.

La mujer además contó que el sujeto denunció un domicilio en el que supuestamente estaría con el nene, pero cuando los efectivos policiales se dirigieron hasta ese sitio, no se los encontró.

Laura Villafañe aseguró que desde el domingo por la noche el padre del menor decidió no contestar el teléfono, aunque admitió que el lunes al mediodía, el sujeto le permitió hablar con el niño pero rápidamente le cortó la llamada.

“Me hizo ruido que el padre de mi hijo me diga que iba a pasar las vacaciones con Raulito. El tema es que por orden judicial no puede sacarlo de la provincia y tampoco puede tenerlo por más de tres días”, relató la progenitora.

“Desde el domingo que estoy esperando a mi hijo y el nene no vuelve, no sé si está en Jujuy o en otra provincia. En caso de que se lo haya llevado a Tucumán, el padre de mi hijo tenía prohibido realizar esa acción”, recalcó la mujer.

“Él tomó la decisión de llevárselo y no sé cuándo lo va a traer de vuelta. Estoy desesperada porque desde el domingo que no sé nada de mi hijo. Ahora el padre tiene el teléfono apagado, no contesta”, agregó Laura.

Por último, la madre del niño pidió la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de su hijo. “Por favor, necesito volver a ver a mi hijo”, cerró.