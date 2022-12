Hubo 4 fallecidos por hechos viales durante la última semana en Jujuy

El Secretario de Seguridad Vial Alejandro Marenco habló en el Programa de la Mejor Mañana de AM630 e indicó que durante la última semana se registraron 4 fallecidos por siniestros viales en Jujuy.

"Una fallecida ocurrió en la ruta 66 este fin de semana. Luego murió otra mujer horas despues del accidente del día martes en el que estuvieron involcurados dos vehículos. Otro fallecido lotuvismo en la zona de la Puna, camino a La Quiaca. Y por útlimo un motociclista que derrapó en la ruta provincial N°1 que viajaba con un acompañante sin usar casco", explicó Marenco.

El secretario sostuvo que no se registraron consecuencias viales de la Cena Blanca por los "after" que llevan a cabo los jóvenes. También sostuvo que no hubo víctimas fatales por las consecuencias del temporal que azotó el norte todos estos días, en los que se produjeron cortes de ruta.

"Tuvimos la ruta 9 a la Quebrada cortada en Maimará y La Quiaca. También la ruta 52 que nos lleva a Susques en el interior", señaló Marenco sobre las diferentes cortes que hubo por las inclemencias climáticas.

Según el informe de Seguridad Vial hubo 76 siniestros viales. Con respecto a las infracciones viales, hubo un total de 8.895 vehículos controlados, y 55 fueron por controaldos por exceso de velocidad. Además se labraron 757 actas varias de 8895 vehpcilos controlados.