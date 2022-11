Jujuy: aseguran que en este mes hubo mayor siniestralidad vial que el año pasado

Los siniestros viales son hechos que ocurren diariamente en Jujuy y según indicó el director del Same Pablo Jure en el programa "La Primera Hora" de AM630 "este mes hubo mayor siniestralidad que el año pasado" a pesar de que los siniestros viales que tuvieron lugar fueron "relativamente normal".

"El año pasado había mayor restricción por la pandemia y este año se liberó bastante por lo tanto estamos viendo mucha siniestralidad. Este fin de semana hubo una gran cantidad de infracción por alcoholemia y eso nos genera muchos inconvenientes", comentó Jure y destacó que por manejar alcoholizado dos personas fallecieron este fin de semana.

El Secretario de Seguridad Vial Alejandro Marenco explicó que la mayor parte de los accidentes se producen por no usar cinturón de seguridad, ni casco. Asimismo, aseguró: "en la semana no fue tan complejo como otro fin de semana y teniendo en cuenta que hubo evento deportivo y alguna celebración desmedida, fueron 92 alcoholemias positivas en toda la semana y controlamos más de 10 mil vehículos".

Precisó que el único camino para evitar las tragedias son los controles "que nos permite sacar supuestas víctimas y victimarios".

ACCIDENTES CON VÍCTIMAS FATALES

PERDIÓ EL CONTROL DE SU MOTO, CHOCÓ CONTRA UN POSTE Y MURIÓ

Un hombre que circulaba en una motocicleta en la madrugada durante la noche del domingo sobre las calles de barrio Municipal de Libertador, perdió el control de la misma, derrapa y terminó chocando contra un poste de luz.

Como consecuencia del fuerte impacto, perdió la vida en el lugar. Por ese motivo, avanzan las investigaciones que darán cuenta de cómo se originó el trágico hecho, indicó el comisario Inspector Adolfo Morales, Jefe de Área II de la Unidad Regional IV.

UN HOMBRE MURIÓ AL SALIR DESPEDIDO DE LA CAMIONETA LUEGO DE DAR VARIAS VUELTAS EN RUTA 66

El dramático hecho vial se produjo cerca de las 1.30 de la madrugada de este domingo cuando una camioneta marca Renualt Kangoo de color gris que circulaba sobre Ruta 66, se cruzó de carril.

Fuentes oficiales confirmaron a Somos Jujuy que el siniestro vial se registró a la altura de la cancha del Suri cuando el sujeto circulaba en sentido sur - norte cuando se cruzó de carril dando varias vueltas y terminó saliendo despedido del rodado.

Al lugar llegó personal del SAME que confirmó el deceso de quien en vida se llamara C.R.R., con domicilio en barrio Paso de Jama de la ciudad de Palpalá.

Como consecuencia de la dramática escena, el hombre presentaba pérdida de masa encefálica por lo que perdió la vida al instante. Posteriormente se realizó el levantamiento del cuerpo y traslado a la morgue judicial.