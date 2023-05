Jujuy: al menos 17 personas perdieron la vida de manera trágica en lo que va de mayo

Mayo es un mes que se volvió trágico en la provincia de Jujuy. Hasta este jueves, 17 personas perdieron la vida por diferentes situaciones trágicas.

Siniestros viales y muerte súbita son algunas de las situaciones que provocaron la muerte de los jujeños tanto en la capital como en el interior.

Choque frontal en Ruta 9: un niño de 5 años y su papá murieron tras el impacto

El mes inició con una tragedia cuando un padre y su hijo perdieron la vida en la ruta 9. El hecho se produjo después de las 14 el día lunes 1 de mayo cuando un camión que circulaba en sentido norte-sur impactó de frente con un auto que se habría cruzado de carril.

Tras el choque, el hombre que conducía el auto murió. Se trata de un hombre del Comando de Seguridad y Prevención de Tilcara. También falleció su hijo de 5 años.

Según el trabajo del personal de salud, las personas que fallecieron, murieron en el lugar tras el impacto entre los dos vehículos.

Un hombre en situación de calle murió por un paro cardíaco en barrio Bajo la Viña

El miércoles 10 de mayo un hombre en situación de calle murió por un paro cardiaco en barrio Bajo la Viña.

Arribó el personal del Same para examinarlo y verificaron que no tenía signos vitales. En el momento, solicitaron la presencia del doctor de la policía que confirmó que el sujeto falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático cerca de las 10 de la mañana y no pidieron autopsia.

Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en el ingreso a Palpalá

Un motociclista de 30 años murió en el acceso a Palpalá. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del sábado 13 de mayo.

Según informó la policía que se presentó en el lugar, las primeras pericias indican que el motociclista que estaba a bordo de una moto gilera negra impactó contra una camioneta ford 100, que era conducido por un hombre de 39 años, y que habría intentado retornar a la ruta 66 por la rotonda.

El conductor, perdió la vida en el momento por un traumatismo encéfalo craneano y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

Cuatro personas murieron al volcar una camioneta en la Puna jujeña

Cuatro personas murieron y dos resultaron heridas , entre ellas un niño de 5 años, al volcar una camioneta sobre la ruta provincial 5, a la altura del paraje Campo Grande.

El accidente se produjo cuando el conductor de la camioneta Renault Oroch de color blanco que provenía de la localidad de Yavi, con destino a La Quiaca, perdió el control y dio varios tumbos, quedando dada vuelta sobre la banquina.

Producto del violento accidente, el conductor y otras tres mujeres de entre 20 y 30 años de edad que viajaban en el vehículo perdieron la vida en el lugar. Los cuerpos salieron despedidos, por lo que se cree que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, informaron fuentes policiales.

Otros dos ocupantes, entre ellos un joven de 23 años y un niño de 5 años de edad, sobrevivieron y fueron trasladados con vida al hospital Jorge Uro de la ciudad de La Quiaca.

Joven murió al caer de un noveno piso en pleno centro de la capital jujeña

En la noche del martes 16 de mayo, un joven de 19 años perdió la vida al caer desde un noveno piso en un edificio ubicado en la calle Necochea del centro de San Salvador de Jujuy.

El incidente ocurrió pasadas las 23:30 horas aproximadamente, de inmediato se desplegó una respuesta coordinada por parte de las autoridades competentes.

Móviles policiales de diversas dependencias, equipos de bomberos y peritos de Criminalística del MPA, encabezados por el Dr. Ivan Monaldi Pancich, se hicieron presentes en el lugar.

Después de llevar a cabo los correspondientes relevamientos en la escena del suceso, el perito médico determinó que la causa del fallecimiento fueron politraumatismos como consecuencia de una caída desde altura.

Posteriormente, se brindaron los detalles del caso al Fiscal Dr. Diego Cussel.

El hecho estaría relacionado a un caso de suicidio.

Si necesitás ayuda acercate a cualquier hospital o centro de salud o comunicate al Same 107; Salud Mental 0800-888-4767 y Salud Mental Digital en www.salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/

Hallaron un cuerpo sin vida en Cochinoca

Un hombre encontró el cuerpo sin vida de un sujeto de alrededor de 40 años . Ocurrió en el departamento Cochinoca el miércoles 17 de mayo.

El hecho tuvo lugar este martes en horas de la tarde cuando un hombre estaba en el Tambo de la localidad de pastoreando y encontró un cuerpo en posición decúbito ventral.

Inmediatamente, se trasladó a la Seccional 16 en donde informó el hallazgo. Tras conocer el hecho, el personal policial llegó hasta el lugar e intervino el ayudante del fiscal del Ministerio Público de la Acusación y bomberos.

Trasladaron el cuerpo al hospital de la localidad y determinaron la identidad de este hombre.

Murió un peatón que fue atropellado por un auto sin freno de mano en el barrio Gorriti

Un hombre de 28 años murió luego de ser atropellado por un automóvil en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy : el vehículo no tenía puesto el freno de mano y se deslizó por la pendiente de una calle.

Testigos del suceso informaron a Somos Jujuy que el hecho ocurrió alrededor de las 15 horas del jueves 18 de mayo, cuando el auto, un Suran gris que estaba estacionado en la bajada de la calle Uriondo, comenzó a desplazarse hacia avenida Éxodo.

Un peatón que circulaba por el sector fue impactado por el vehículo, que lo arrastró algunos metros. El hombre sufrió desprendimiento del rostro y fue trasladado al hospital Pablo Soria luego de recibir las primeras atenciones por parte del Same en el lugar.

Por la gravedad de las lesiones, en el centro sanitario el joven perdió la vida.

La persona que circulaba junto al protagonista, una mujer, también fue chocada por el auto, y sufrió una fractura en la pierna.

Posteriormente, el vehículo impactó con un remis amarillo, para finalmente terminar colisionando con el cartel de una estación de servicio.

Encontraron a un hombre sin vida en La Quiaca

La Seccional 17 tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo de un hombre en la calle en La Quiaca .

El suceso trágico tuvo lugar el día jueves 18 de mayo en horas de la mañana en la localidad cuando un hombre se encontraba sobre pasaje Urquiza a la altura de un taller mecánico tendido en el suelo aparentemente sin vida.

En el momento se trasladó personal policial y Same hasta el lugar quienes confirmaron el deceso de este sujeto mayor de edad y además confirmaron su identidad. Se solicitó médico de la policía para determinar el motivo de su muerte.

Por el momento, el hecho sigue bajo investigación de la policía para conocer más detalles del caso y se esclarecer la causa.

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un canal de riego

El sábado 20 de mayo se produjo el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición cuando tres hombres mayores de edad transitaban por un camino vecinal de libre acceso hacia finca La Cabaña y finca Los Pinos de la ciudad de San Pedro.

egún los resultados médico forenses del examen a cargo del Dr. Ariel Enrique Toledo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la causa del fallecimiento fue "asfixia por sumersión" . La víctima ha sido identificada como JIC, un hombre de 29 años.

El cadáver fue identificado por su madre, quien informó que el joven estaba desaparecido de su hogar desde hace casi siete días.

Tras la autopsia, se determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, sin evidencia de hematomas ni lesiones que indiquen la presencia de golpes.

Domingo fatal: un motociclista murió tras derrapar en Libertador

Un nuevo siniestro vial se registró en Jujuy. El accidente se produjo en las primeras horas de este domingo 21 de mayo, cuando un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta, perdió en control de la misma.

Según pudo saber Somos Jujuy, un hombre de entre 55 y 60 años de edad, que circulaba sobre Ruta 34 a la altura de una estación de servicio de la ciudad de Libertador Gral. San Martín, perdió el control de su motocicleta tipo enduro marca Honda Tornado 250 cc de color roja y blanca.

Por el derrape, el conductor y único pasajero del rodado, perdió la vida de forma instantánea . Posteriormente el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de la ciudad de San Pedro.

Un policía que viajaba en moto se descompensó y murió en el ingreso a Alto Comedero

Un efectivo de la Policía de Jujuy de 37 años de edad murió en la tarde del lunes 22 de mayo cuando viajaba de acompañante a bordo de una motocicleta por Ruta 9, a la altura de la Terminal, próximo al ingreso al barrio Alto Comedero.

Fuentes policiales informaron a nuestro medio que el fallecimiento del efectivo se produjo aproximadamente a las 18.50 cuando, estando a bordo de la motocicleta, comenzó a sentirse mal. El conductor, que se trataba de otro efectivo de la fuerza, detuvo la marcha, y en ese momento el protagonista se descompensó y quedó tendido sobre la ruta.

Inmediatamente se dio aviso al Same y una vez que llegaron los médicos le realizaron tareas de reanimación. Ante la gravedad de la situación fue trasladado de emergencia al hospital Pablo Soria. Ingresó sin signos vitales y fue imposible revertir el cuadro a pesar de los esfuerzos médicos.

Al momento del hecho, los efectivos se dirigían a la sede del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, en Alto Comedero. Estaban afectados al curso de "ascenso" de la institución, detallaron fuentes policiales.

Muerte de un hombre en Alto Comedero: investigan un siniestro vial y buscan vehículos

El Ministerio Público de la Acusación informó que la muerte que sufrió un hombre de 77 años este martes 23 de mayo en horas de la mañana en la avenida Forestal de Alto Comedero se produjo por un siniestro vial . Las primeras informaciones aportadas por la Policía indicaban que en la zona no había marcas que dieran cuenta de un incidente, por lo que la hipótesis inicial era un deceso natural.

"El hecho ocurrió en primeras horas de la mañana en un tramo de la avenida Forestal, la víctima perdió la vida como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave, presentando también traumatismo de codo y una lesión excoriativa en la cabeza", informaron desde el organismo.

El reporte del Ministerio Público de la Acusación indica que "personal de la unidad fiscal de investigación penal preparatoria de Alto Comedero junto a los peritos de Criminalística del MPA, con apoyo de efectivos policiales, procuran determinar el o los vehículos que habrían embestido a la víctima".

El equipo médico del Same, junto con la doctora Marcela García de medicina legal, revisó al hombre, quien yacía en el suelo, y diagnosticó que había fallecido a causa de un grave traumatismo encéfalo craneano. El cuerpo fue trasladado a la morgue para su posterior análisis.

"En horas de la tarde, los investigadores del MPA estaban analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911 para identificar los vehículos involucrados en el accidente. También se están recopilando testimonios de los testigos del suceso. Todo con intervención del fiscal Diego Cussel", finalizaron.

Un hombre mayor de edad falleció tras electrocutarse en su taller en Los Alisos

Este martes 23 de mayo un trágico accidente se llevó la vida de un hombre mayor de edad en Los Alisos mientras trabajaba en un taller mecánico.

Según logró saber Somos Jujuy, el sujeto estaba trabajando en su taller metalúrgico cuando sufrió la descarga. Inmediatamente fue trasladado al hospital Snopek por su hermano y un vecino en un automóvil.

El hombre ingresó al nosocomio sin signos vitales y habría ingerido bebidas alcohólicas. Tras varios intentos de reanimación, no lograron salvarle la vida.