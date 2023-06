Jujuy: quiso estacionar en la banquina y cayó a un zanjón

Una camioneta 4x4 con dos ocupantes cayó esta tarde a un zanjón al costado de la Ruta Nacional 9, en la localidad de Bárcena, cuando el conductor intentaba estacionar en la banquina. Afortunadamente no sufrieron lesiones.

Fuentes policiales informaron que el accidente se produjo cerca de las 13 horas de este martes cuando en la camioneta 4x4 Nissan Frontier viajaban el conductor y una acompañante, ambos oriundos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hombre que manejaba quiso detenerse al costado de la Ruta 9 y cuando retrocedió no advirtió la presencia del zanjón y el vehículo cayó quedando apoyado sobre el lateral derecho, sin posibilidad de regresar a la ruta.

De inmediato llegó al lugar una ambulancia del Same. Los enfermeros asistieron a los protagonistas, que a pesar de lo ocurrido, no sufrieron lesiones y no fue necesario el traslado a una guardia médica.

Trabajó en el lugar también personal policial de la Seccional 12 quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo.