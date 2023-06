Una joven de 24 años murió por broncoaspiración en Yuto

Una joven de 24 años murió en Yuto. La mujer habría sufrido un cuadro de broncoaspiración, por lo que llegó al hospital San Miguel sin vida.

El jefe de la Unidad Regional N° 2, Moisés Llanos, explicó en diálogo con Canal 7 de Jujuy que “el viernes se toma conocimiento de que una mujer de 24 años se había broncoaspirado, se produjo una asfixia con alimentos”.

“Lamentablemente, personal del hospital y del Same no pudieron rescatarla, llegó sin vida al hospital”, planteó el uniformado en cuando a la atención que recibió la mujer, quien ya no tenía registro de signos vitales al arribar al centro sanitario.

INVESTIGAN LA MUERTE DE UNA JOVEN EN EL HOSPITAL DE LIBERTADOR

En las últimas horas, la familia de una joven de la localidad de Libertador General San Martín, denunció al personal de salud del hospital Oscar Orías por presunta mala praxis.

La familia indica que la joven de 22 años fue derivada del hospital San Roque de la capital jujeña con los signos vitales estables y tras 30 minutos de llegar al centro de salud local, los médicos les indicaron que sufrió un paro cardíaco.

La directora del hospital Oscar Orías, Manuela Cabello, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó: “Se trata de una paciente de 22 años que hace dos meses había ingresado con un cuadro grave y fue derivada al hospital San Roque. La paciente estaba con un cuadro de una encefalitis viral grave donde tenía más de la mitad del cerebro sin función y estaba cuadripléjica, sin poder mover los brazos y las piernas y tenía una traqueotomía”.

Luego, la directora del Hospital Oscar Orías agregó: “La paciente se encontraba con dicha condición por la probabilidad de un dengue. La paciente llegó al hospital en muy mal estado, no hizo la consulta temprana, pero nuestra obligación es atender al personal venga como venga. Se la atendió, se le hizo el diagnóstico e inmediatamente se la derivó a un centro de mayor complejidad”.

Más adelante Cabello indicó: “Después de dos meses y al estar en estado vegetativo, se decide la derivación a este Centro de Salud y ese día es atendida. Llegó en la ambulancia acompañada con una enfermera y se les indicó que ingresen por guardia, pero no se la movió a la paciente. Una vez en la guardia, se la baja a la paciente, se le hizo un control de signos vitales, los registros de la historia clínica e inmediatamente es pasada a terapia intensiva donde comienza con un paro y no sale de ese paro cardíaco”.

Según explicó la responsable del hospital Orías: “Todo esto está en manos de la Justicia porque fueron ellos los que actuaron. Vino el Fiscal, se habló con los médicos, está la historia clínica a disposición de la Justicia y el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro porque está judicializado el caso y el proceso lleva su tiempo. Nosotros no podemos separar a nadie si no se demuestra que hay alguna cuestión de mala praxis como se piensa”.

Finalmente Cabello explicó: “Uno entiende el dolor de la familia, pero también yo tengo que aclarar la cuestión porque no es que este hospital es un matadero, no lo es. Yo entiendo el dolor, pero también pido el respeto. Los profesionales están preparados para atender, son todo profesionales que tienen su especialidad. No digo que esto sea un paraíso, hay cuestiones que seguro tenemos que mejorar, pero tampoco es un matadero”.

LA DENUNCIA DE LA FAMILIA DE LA JOVEN

En tanto la madre de la joven en diálogo con el medio El Periodista Libre explicó: “Mi hija llegó acá estable, con los signos estables, la trasladaron del hospital San Roque porque no necesita de cuidados intensivos, ya no necesitaba estar en un hospital de alta complejidad por lo que la mandan para este hospital para que le hagan los cuidados mínimos que ella necesitaba”.

Luego agregó: “Mi hija llegó en buen estado porque yo la vi cuando bajó de la ambulancia y en menos de media hora me salen a decir que mi hija estaba sin vida. Salió un médico que no es el mismo que la recibió, y me salen a decir que a mi hija aparentemente le rompieron la tráquea y por eso se puso grave e hizo no sé cuántos paros. Para mí mi hija no murió, para mí a mi hija me la mataron y por eso pido que se haga justicia por mi hija y se investigue todo lo que se tenga que investigar.