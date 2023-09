Libertador: vecinos de la avenida Santa Bárbara denuncian que la zona se convirtió en un "after"

La avenida Santa Bárbara, ubicada en Libertador General San Martin de la provincia de Jujuy , se conviritió en los últimos días en el centro de la atención debido a un aumento preocupante en la inseguridad, basura y la peligrosidad que enfrentan sus vecinos durante la madrugada.

En una entrevista de Canal 7 de Jujuy con una vecina de la zona fue posible saber cómo transitan esta situación. En el lugar aseguran que por la falta de control, se convirtió en un “after”.

Uno de los sucesos que da cuenta de lo que narran los vecinos es lo que ocurrió el pasado fin de semana cuando se suscitó un violento episodio. Una patota atacó a un joven en una pelea que fue capturada en video y se viralizó a través de las redes sociales. A pesar de que no se presentaron denuncias formales ni se necesitaron atenciones hospitalarias, este incidente mostró la situación que los vecinos enfrentan regularmente durante la madrugada.

La vecina consultada por Canal 7 de Jujuy aseguró que es difícil hacer frente a lo que viven atento a que no hay respuestas de las autoridades y también porque al tratar con las personas que participan de estos hechos, reciben agravios e insultos.

Avenida Santa Bárbara - Libertador General San Martín (Jujuy)

“Esto no pasa solamente los fines de semana, sino también los lunes a la madrugada, los jueves a la madrugada, que salen los chicos del boliche y han agarrado de after a esta avenida. Vienen un montón de motos, como 100 o 50 motos, también vienen autos que están a todo volumen, no les importa el horario, el día. Vienen con la música a todo volumen y se ponen a tomar alcohol acá”, sostuvo la vecina.

Además, detalló que los que se apostan en la zona en la madrugada tambien usan el lugar como un baño y arrojan basura en las veredas, calles y casas. “Se da todos los fines de semana, desde que termina el boliche hasta las 8, 9 de la mañana. Lo único que nos queda a nosotros es llamar a la Policía. Y la policía sí se hace presente. Siempre y cuando no haya un accidente o no estén ellos ocupados, ellos vienen al toque. La policía viene, los corre, pero van, dan la vuelta y al rato ya vuelven de nuevo. Uno tiene que volver a llamar y esperar que vuelvan”, relató con pesar la vecina consultada.

La vecina también se refirió al reciente video viral que mostraba la agresión a un joven en la avenida y comentó qué pueden hacer ellos viviendo en la zona. “Una vez intenté salir, hablar con los chicos, pero al estar borracho, todos te insultan. Te dicen que ellos están en la calle, que no hace nada nadie”.

Violenta agresión a un joven en Libertador: se viralizó un video pero no hay denuncias ni atenciones

En las últimas horas, un video comenzó a circular en las redes sociales, mostrando una violenta golpiza a un joven en el barrio "23 de Agosto" de Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy. El incidente, ocurrido en la madrugada, generó preocupación ante la violencias de las imágenes.

En el impactante video, un grupo de jóvenes se ve agrediendo brutalmente a otro, propinándole patadas y puñetazos en un altercado en las calles del barrio. La gravedad de la agresión generó indignación y reacciones en las redes sociales.

El Comisario Moisés Llanos, de la Unidad Regional 4, se pronunció sobre el incidente en una entrevista con Canal 7 de Jujuy. En sus declaraciones, explicó: “El video se viralizó, y se puede ver una situación en la que unos jóvenes, después de eventos ya sea particulares o a la salida de boliches, tuvieron una pelea en el barrio '23 de Agosto'. Ahí se observa que hay un joven que fue agredido brutalmente. Nosotros, por parte de la Policía, no tenemos registros de denuncia, es una zona que corresponde a la Seccional 11, pero nadie ha puesto en conocimiento este hecho”.

Por otra parte, Llanos sostuvo que como autoridades policiales decidieron consultar en el hospital local para conocer si hubo atenciones que sean compatibles con esta situación. "No nos informaron ingresos de personas lesionadas cuando realizamos la consulta. Se puede deducir que se produjo el problema entre estas personas y aparentemente el señor agredido se recuperó solo y no dio participación ni a la autoridad policial ni de sanidad".