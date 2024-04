"Miedo es ir conmigo en el auto": el mensaje que publicó la joven que cruzó en rojo y mató a un motociclista

Tras la publicación de las grabaciones del accidente que conmocionó el viernes de la semana pasada al partido de La Plata, en el que una joven cruzó el semáforo en rojo y mató a un motociclista de 36 años, se viralizaron nuevas imágenes de la imputada por homicidio culposo en las que presumía de su forma de conducir a alta velocidad.

La mujer, identificada como Felicitas Alvite, tiene 20 años, tiene una cuenta de TikTok muy popular, llegó a tener 40 mil seguidores. Allí celebraba su pasión por manejar rápido e incluso en uno de sus posteos dejaba un mensaje indignante: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la 'Toretto'”, en referencia al personaje principal de la saga de películas Rápido y Furioso.

Por debajo del posteo en la red social se podía leer “Tan competitiva que duele”. Su perfil de TikTok, con el nombre de usuario “Feli Alvite”, actualmente se encuentra en privado, lo que restringe el acceso a sus publicaciones, pero varios usuarios lograron capturar el polémico mensaje antes de que fuera eliminado.

Felicitas Alvite de 20 años

Cómo ocurrió el trágico accidente

El choque ocurrió en la madrugada sobre la Avenida 13, entre 531 y 532, de la localidad de Tolosa, luego de que la mujer a bordo de un Volkswagen Gol Trend cruzara el semáforo en rojo y embistiera a Rubén Walter Armand, que conducía la moto Bajaj Boxer. Si bien fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, los profesionales de salud no lograron salvar su vida.

“El conductor de la motocicleta golpeó su cabeza contra el asfalto y fue al Hospital del Gonnet, donde tras asistirlo y debido a las heridas sufridas se toma conocimiento de su muerte”, confirmaron las fuentes policiales al medio local 0221.

En los registros de las cámaras de seguridad municipales se puede ver el impacto, así como el momento exacto en el que el motociclista sale disparado de su moto y golpea su cuerpo. Cabe aclarar que la joven se encontraba circulando por la 13, en tanto, el hombre atravesaba la Avenida 532.

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia del municipio, avisó a la Policía Bonaerense y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), tras detectar el incidente, de acuerdo a la información proporcionada por el portal. El mismo medio local indicó que, si bien estos llegaron al lugar del accidente rápidamente, no pudieron salvar a Rubén.