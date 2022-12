Murió una mujer por la caída de un auto a un barranco de 3 metros en Los Alisos

Una mujer murió luego de que el auto en el que viajaba junto a otras personas despistara y cayera tres metros, en la Ruta Provincial N° 8, a la altura de la bajada del puente del Dique Los Alisos.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este sábado. Por causas que aún deben establecerse, un Ford modelo Focus que era conducido por un hombre despistó y derivó a un precipicio cercano a la ruta.

En el vehículo circulaban al menos 4 personas, la mujer que perdió la vida y 3 hombres. Los involucrados fueron asistidos por el Same en el lugar y luego trasladados al hospital Pablo Soria.

En el lugar actuó Bomberos, personal de Criminalística y agentes de la Comisaría 56, que tiene jurisdicción en la zona. La Justicia tomó intervención a través del fiscal de turno.

Siniestro fatal en Los Alisos

SINIESTROS VIALES EN NOVIEMBRE: EN ALZA

Los siniestros viales son hechos que ocurren diariamente en Jujuy y según indicó el director del Same Pablo Jure en el programa "La Primera Hora" de AM630 "en noviembre hubo mayor siniestralidad que el año pasado" a pesar de que los siniestros viales que tuvieron lugar fueron "relativamente normal".

"El año pasado había mayor restricción por la pandemia y este año se liberó bastante por lo tanto estamos viendo mucha siniestralidad. Este fin de semana hubo una gran cantidad de infracción por alcoholemia y eso nos genera muchos inconvenientes", comentó Jure y destacó que por manejar alcoholizado dos personas fallecieron este fin de semana.

El Secretario de Seguridad Vial Alejandro Marenco explicó que la mayor parte de los accidentes se producen por no usar cinturón de seguridad, ni casco. Asimismo, aseguró: "en la semana no fue tan complejo como otro fin de semana y teniendo en cuenta que hubo evento deportivo y alguna celebración desmedida, fueron 92 alcoholemias positivas en toda la semana y controlamos más de 10 mil vehículos".