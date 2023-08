Pelea familiar y tragedia en Punta Diamante: registran situaciones de vulnerabilidad, consumo y violencia

Este viernes se conoció un lamentable hecho en Punta Diamante. Un joven de 17 años fue asesinado en una pelea dentro de su casa. El acusado del crimen es su tío, que tras estar prófugo algunas horas, fue detenido.

El hecho se produjo cuando Julia, madre del acusado, fue violentada por su nieto. Esto derivó en una pelea entre su hijo y su nieto, este último murió fruto de heridas con un arma blanca.

Agresiones constantes y problemas de consumo

Julia, madre y abuela de los involucrados, dialogó con Canal 7 de Jujuy y brindó detalles de cómo es la realidad familiar que viven y la situación de vulnerabilidad que atraviesan. “Mi nieto agarró la costumbre de pegarme siempre y esta vez saltó mi hijo a defenderme", afirmó Villagra dando cuenta también de que ambos tenían problemas de consumo de drogas.

Los detalles de Villagra arrojan luz sobre la problemática relación familiar. “Todos los vecinos saben cómo yo salgo a rebuscarme la vida juntando latas, bidones y también saben cómo mi nieto y mi hijo eran agresivos conmigo”, sintetizó.

Te puede interesar: Punta Diamante: un joven de 17 años fue asesinado por su tío en una pelea

cuchillo-sangre-apunalado

Violencia de género en el ámbito familiar

Según explicó Villagra, intentó hacer denuncias y exposiciones policiales sobre las agresiones, hechos que se configuran como violencia de género. "Yo iba a la Policía y ellos me decían que no estaba el móvil o que no estaba el oficial, que yo tenía que esperar", explicó Villagra, evidenciando dificultades.

Además, especificó que en muchas ocasiones no podía ausentarse de su casa porque tenía que resguardar a su hija, persona que también recibía agresiones. "A veces también se agarraban con ella. A veces las dos teníamos que salir a la calle a dormir. Y son cosas que los vecinos siempre han visto", comentó.

Situación de vulnerabilidad

Julia explicó que en la casa en la que sufrió la agresión y tuvo lugar el asesinato de su nieto, no hay servicio de luz y atraviesan una situación de pobreza extrema. “Yo me dedico a recolectar botellas, bidones, latas”, precisó.

Además, comentó que hace poco perdió a su hijo, anteriormente murió su hija y ahora su nieto. “Ya son tres en mi familia”, aseguró.

Por otra parte, Julia señaló que los problemas de consumo tienen larga data e involucran a diferentes actores de la familia. “Mis nietos y mis hermanos consumen, yo antes pasé por lo mismo, pero me dediqué a otra cosa y salí de ahí. Preferí estar en la calle que viendo las peleas constantes”, finalizó.