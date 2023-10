Perico: un hombre de 65 años sufrió un paro cardíaco mientras arreglaba su bicicleta y murió

Un hombre de 65 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la puerta de su domicilio mientras reparaba su bicicleta. El trágico hecho tuvo lugar el día domingo alrededor de las 18 hs en el barrio La Paz de la localidad de Perico.

Según informó un vecino de la zona que llamó a la policía, pasó por la vereda de la casa de la víctima y observó que tenía la puerta abierta de su casa mientras arreglaba su bicicleta. Media hora después, volvió por la misma zona y se dio cuenta que el hombre estaba tendido en el suelo con la bicicleta encima, le costaba respirar y tenía la vista perdida.

Inmediatamente, solicitó la presencia policial y llamo al Same. Al arribar al lugar, la enfermera constató que ya no tenía signos vitales y no presentaba signos de violencia. El médico de la policía determinó que el adulto mayor sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático por lo que no fue necesario la autopsia.

El ayudante fiscal dispuso que se inicien las actuaciones sumarias de prevención por Investigación Penal Preparatoria.

Murió un joven en Libertador tras perder el control del auto y terminar en la banquina

Un hombre de 31 años murió en Libertador General San Martín luego de perder el control del auto que manejaba y terminar en la banquina.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes 16 de octubre, en la Ruta Nacional N° 34 a la altura del kilómetro N° 1238, antes de llegar al lote Palo Blanco.

En el Gol, de color gris, también circulaba una joven de 23 años, que fue trasladada por el personal del Same al hospital Oscar Orías tras el hecho.

El conductor, que tenía residencia en el barrio 22 de Mayo, murió en el lugar del suceso, cuando arribaron los agentes de emergencia y de la Policía no tenía signos vitales.