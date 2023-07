Por los cortes de ruta, bomberos de Humahuaca demoraron 3 horas para salvar a un camionero

En horas de la madrugada de este martes, un camionero se accidentó cuando circulaba por una cuesta en Susques . Personal de Bomberos de Humahuaca no pudo llegar de forma inmediata hasta el lugar ya que no se les dio paso ni prioridad en los cortes de rutas por lo que tuvieron que indicar en reiteradas veces que se trataba de una urgencia.

Camionero atrapado en Susques

El hecho vial se registró alrededor de las 04 de la mañana cuando un hombre de 34 años que conducía un camión marca Iveco Tractor, perdió el control del rodado de gran porte en una curva y al quedar en posición invertida, el conductor quedó atrapado debajo del camión.

Camionero atrapado en Susques

Durante la madrugada llegó hasta el lugar personal del hospital de Susques y del SAME que no pudieron brindarle la asistencia necesaria ya que no podían llegar hasta el hombre. Ante la situación se dio aviso al personal de Bomberos de Humahuaca quienes no pudieron llegar de forma inmediata ya que en los cortes de rutas no se les brindaba el paso.

Según pudo saber Somos Jujuy, se solicitó la asistencia de Bomberos de Humahuaca cerca de las 4.20 de la mañana y recién pudieron llegar a las 7.20, luego de pedir en reiteradas veces en los diferentes cortes que les permitieran el paso ya que había una persona atrapada debajo de un camión.

Tras tres horas de espera, bomberos pudieron iniciar con el trabajo de rescate del hombre quien fue liberado a las 10 de la mañana luego de vivir 6 horas dramáticas.

Cabe destacar que las actuaciones se encuentran a cargo de la ayudante fiscal de Tilcara María Eugenia Martin Di Prieto.

Camionero atrapado en Susques

Camionero atrapado en Susques

Recorrido de Humahuaca hasta Susques