Presos del Penal de Alto Comedero escondían objetos prohibidos en pozos: investigan el caso

En una requisa realizada el pasado martes en el Servicio Penitenciario del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, se hallaron varios pozos en inmediaciones de los alambrados. El caso se encuentra en investigación.

Guillermo Corro, ministro de Seguridad de Jujuy, dialogó con Canal 7 y explicó: “En algunos medios se habló de túneles en el Servicio Penitenciario, pero en verdad no son túneles. Esta es una situación que fue verificada el día martes de esta semana, donde el personal penitenciario pudo divisar o encontró en el patio de uno de los pabellones en Alto Comedero, dos o tres pozos”.

Luego agregó: “Se trata de pozos no muy profundos, donde aparentemente los internos lo utilizaban para esconder cuestiones que no pueden tener dentro del pabellón, cosas prohibidas o que no están aprobadas por reglamento, como por ejemplo celulares, algún otro elemento que dejaban en esos pozos y lo cubrían con una maceta o con algún otro elemento que tuvieran cerca”.

Corro indicó que los pozos fueron encontrados cerca de los alambrados, perimetral que da hacia la zona de canchas, en el sector opuesto a la Avenida Forestal y por ellos el caso está siendo investigado.

“La norma dentro del Servicio Penitenciario cada vez que se suscita algún tipo de novedades de esta naturaleza, se informa a la fiscalía para investigar y tratar de determinar qué es lo que pasó. Pero hay que aclarar que estos pozos están lejos de ser túneles, como por ahí vimos que se había viralizado en páginas digitales y demás. No son pozos profundos y hablamos de un diámetro de 30, 40 centímetros, pero insisto en esto para que quede claro, que no son túneles de escape, nadie se fugó de estas áreas”, detalló el Ministro.

Más adelante, Corro explicó que se puesto todo a disposición del fiscal para que sea él quien, a partir de la investigación, establezca qué interno lo hizo, por qué lo hizo y si hubo elementos extraños que estaban escondidos ahí.

En tanto a la situación del personal penitenciario, Corro indicó: “No tengo la información precisa en el sentido que todo gira en estos momentos alrededor del fiscal. Eso lo tendríamos que ver a posteriores, evidentemente, si hay algún tipo de responsabilidad por parte de los penitenciarios, por acción o por omisión, seguramente habrá alguna imputación, pero eso no lo podemos asegurar en estos momentos”.