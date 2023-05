San Salvador: una camioneta atropelló a una mujer y se dio a la fuga

Una mujer de más de 50 años fue embestida por una camioneta color gris en cercanías a la vieja terminal. El conductor se dio a la fuga tras lo ocurrido.

Según logró conocer Somos Jujuy, la víctima fue atropellada por una camioneta en la calle Zegada y Santiago del Estero. Los testigos afirman que observaron a la camioneta cuando la embistió y posteriormente se dio a la fuga.

La policía, tras conocer el hecho, realizaron recorridos con el fin de individualizar el vehículo y por el momento no fue encontrado.

La víctima fue trasladada al hospital Pablo Soria en donde fue diagnosticada con un politrauma y quedó internada bajo observación.

Un hombre en situación de calle murió por un paro cardíaco en barrio Bajo la Viña

Un hombre de entre 30 y 40 años en situación de calle murió por un paro cardiaco este miércoles en barrio Bajo la Viña.

Un móvil policial arribó a la calle Palma de Carrillo en inmediaciones de colegio ETP N°1 y comprobó que había una persona en situación de calle durmiendo en la vía pública.

Arribó el personal del Same para examinarlo y verificaron que no tenía signos vitales. En el momento, solicitaron la presencia del doctor de la policía que confirmó que el sujeto falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático cerca de las 10 de la mañana y no pidieron autopsia.

Tuvo participación Criminalística, medicina legal, bomberos y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 50.