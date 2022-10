Secuestraron cubiertas valuadas en 11 millones de pesos en Jujuy

Gendarmería Nacional realizó un relevamiento de las incautaciones de cubiertas de contrabando dentro del territorio provincial, durante este trimestre, con un total de 274 unidades con un valor de $11 millones.

Según detallaron desde la fuerza, la totalidad de cubiertas eran enviadas a los grandes ejidos urbanos a través de diferentes modus operandi y en su gran mayoría como encomiendas.

Secuestro de cubiertas en Jujuy

Personal del Escuadrón 53 "Jujuy" de Gendarmería Nacional en diferentes procedimientos realizados en el puesto de control Pampa Blanca limite interprovincial Jujuy-Salta y en el puesto fijo del Grupo Purmamarca sobre la Ruta 9, decomisó varias encomiendas que eran transportadas en vehículos de transporte de pasajeros provenientes de la Ciudad de Oran (S) y La Quiaca (J).

Los bultos poseían el mismo número de guía y destinatarios, maniobra que alerto a los funcionarios quienes consideraron inmediatamente que los mismos presumiblemente serían elementos en infracción a la ley de aduanas 22415.

En este contexto se requirió al magistrado de turno en base a los elementos de prueba autorice a la interdicción de los mismos para su posterior apertura en presencia de testigos, esta modalidad es una de las más utilizadas dentro del territorio provincial para eludir a la justicia y enviar mercaderías ilegales desde las distintas localidades fronterizas a otros puntos del país.

Asimismo en diferentes controles vehiculares mayormente en la zona de los Valles y sus corredores viales, se fue incautando con mayor frecuencia cubiertas de diferentes rodados, las cuales eran transportadas por vehículos de pequeño porte.

Al momento del control físico documentologico, dichos vehículos no podían justificar su legal tenencia ya que no poseían ningún aval legal de su procedencia visto que las mismas no coinciden con el registro de marcas comercializadas dentro del País.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial y en presencia de testigos hábiles se procede a su decomiso; en consecuencia el ministerio público fiscal dispuso en la mayoría de procedimientos dar inicio a la correspondiente prevención sumaria.

La totalidad de elementos incautados fueron puestos a disposición del Juzgado interviniente, prosiguiendo con las actuaciones de rigor e investigaciones que se derivan de estas incautaciones.

Este accionar demuestra que este tipo de elemento actualmente es uno de los de mayor crecimiento y enviados desde los diferentes puntos fronterizos para ser insertados en el mercado ocasionando esto un gran impacto en el comercio local y registrado creando una gran desventaja en los proveedores nacionales.

