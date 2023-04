"Te lo devuelvo cuando pueda": una mujer le robó la tarjeta a su amiga y la endeudó por los próximos cuatro años

Una mujer denunció penalmente a su amiga luego de descubrir que le había usado su tarjeta de débito para obtener un préstamo por más de $400 mil sin pedirle el correspondiente permiso. El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Suncho Corral, Santiago del Estero.

Todo comenzó cuando la mujer fue al cajero automático del banco a cobrar su jubilación y advirtió que en su caja de ahorros había mucho menos dinero del que debía tener de acuerdo a sus haberes.

Ante esta situación, se acercó a las oficinas de atención al cliente y solicitó información sobre los movimientos financieros de su cuenta. Allí, le explicaron que le habían descontado la primera cuota de un préstamo que había pedido en febrero.

En ese momento, se mostró sorprendida ya que ella no había solicitado ningún préstamo y entró en desesperación cuando le detallaron que debía devolver un total de $420 mil en 48 cuotas.

La víctima recordó que el 15 de febrero había perdido en su propia casa el portadocumentos donde, además del DNI, llevaba la tarjeta de débito y la respectiva clave en un papel.

Retomó la búsqueda en su domicilio sin éxito y decidió preguntarle a su íntima amiga, que frecuenta a diario la casa, si ella de casualidad no había visto el portadocumentos. La ahora ex amiga contestó un contundente "no".

Días más tarde, la estafadora se presentó en la vivienda y le preguntó a la deudora si habían aparecido sus pertenencias. Ante la negativa, la mujer hizo la pantomima de buscar en iferentes ambientes hasta que aseguró haberlas hallado: "Estaban en la mesa de luz, junto al papel higiénico. ¿No las habías visto?".

Tras conocer el descuento que le está realizando la entidad bancaria, la damnificada mantuvo una conversación a través de mensajes de texto con su amiga, quien finalmente le confesó que había utilizado su tarjeta de débito para extraer un abultado préstamo sin su autorización: "Te voy a devolver cuando pueda toda la plata", le escribió.

A partir de la confesión, se trasladó hasta la sede de la Comisaría Comunitaria Nº 28 y realizó la denuncia penal en contra de su amiga, de apellido Chaparro.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal ordenaron que el Departamento de Delitos Económicos iniciara la investigación y reuniera evidencias, entre ellas filmaciones de cámaras de seguridad de los cajeros automáticos a fin de tomar medidas procesales.

Fuente: TN