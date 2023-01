Tras tres días de rastrillajes, la Policía encontró al hombre desaparecido en las Serranías de Zapla

Un hombre de 49 años que se ausentaba de su domicilio desde el 24 de enero, fue localizado en las últimas horas por la Policía de la Provincia tras realizar tres días de rastrillajes.

Con domicilio en Palpalá, el hombre se habría perdido en la zona de las Serranías de Zapla, y gracias al rastrillaje de la Policía pudieron encontrarlo en buen estado de salud.

"Después de un intenso y exitoso trabajo realizado por la Policía de la Provincia, a través de diferentes unidades operativas, encontramos al Sr. Díaz en buen estado de salud", indicaron a través de las redes.

Participaron en el hallazgo: el cuerpo de Caballería, Infantería y de la Unidad Especial K9 con dos canes rastreadores.

EN 2022, LOCALIZARON 800 PERSONAS DESAPARECIDAS EN JUJUY

De enero a diciembre, la búsqueda de personas en Jujuy cerró en una cifra de 813 denuncias, lo informó la titular de la División de Búsqueda de Personas, Lía Pereyra.

“Fueron más de 800 las denuncias y quedó un saldo de dos personas que aún tienen vigente la denuncia, pero el resto fue con resultado positivo; se los halló”.

Una de esas personas de la que no se tiene noticias desde hace más de varios meses es sobre Sergio Callata, que permanece desparecido desde el 23 de abril del 2022.

Según comentó Jorgelina Pelo la pareja de Callata, el hombre de 36 años “salió el sábado 23 de abril después del mediodía para la cancha como todos los fines de semana y no volvió. Yo no lo busque el domingo por la mañana porque el sábado habíamos tenido una discusión de pareja”.

“Esperé que me mande mensajes el domingo por la tarde y nada, asique me fui a dormir porque pensé que estaba esperando a que me duerma para volver. Al otro día tampoco apareció y ya me empecé a preocupar porque los amigos me empezaron a preguntar si sabía algo de Sergio porque no respondía los mensajes”.