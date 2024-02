Tres Cruces: quiso esquivar un auto que circulaba en contramano y volcó

Una familia protagonizó un accidente este viernes cuando a la altura de la localidad de Tres Cruces se encontraron con un vehículo que circulaba en contramano. El conductor quiso esquivarlo, en la maniobra perdió el control y volcó. Afortunadamente los ocupantes sólo sufrieron lesiones leves.

El hecho se produjo cerca de las 5.30 de la mañana de hoy cuando tres personas, un matrimonio y la tía del conductor, todos de nacionalidad boliviana, con domicilio en la provincia de La Pampa, viajaban por Ruta 9 a bordo de un automóvil Chevrolet Spin.

A la altura del paraje rural Puente del Diablo se encontraron de frente con un vehículo de color blanco que circulaba en contramano. El conductor del Chevrolet quiso esquivarlo y en la maniobra perdió el control del vehículo y volcó, quedando detenido sobre la banquina, en posición normal.

En cuanto al vehículo que provocó el siniestro, no detuvo su marcha y por estas horas tratan de identificarlo, aunque el único dato certero que pudo aportar el protagonista es que era de color blanco.

Afortunadamente los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones de consideración y fueron rápidamente atendidos por personal del Same y no fue necesario el traslado a un centro médico. En cuanto al vehículo sufrió roturas en todo el lateral derecho, con abolladuras y vidrios rotos.

Trabajó en el lugar personal policial del destacamento de Tres Cruces y tomó intervención el fiscal de investigaciones Dr. Fernando Alancay quien dispuso que se inicien actuaciones sumarias informativas.