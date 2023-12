Un camión perdió el control tras esquivar a una persona en la Ruta 66 y cayó a una zanja

Un camión perdió el control en la Ruta 66 y terminó en una zanja tras evitar un accidente de gran magnitud. El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana.

Según comentaron las personas involucradas en el siniestro a Canal 7 de Jujuy, el camión que trasladaba mercadería con destino a La Quiaca, cuando observaron que en medio de la ruta habría un hombre en aparente estado de ebriedad y por esquivarlo, perdieron el control del rodado y cayeron a un barranco, entre la ruta y la colectora, pasando el puente derivador.

Cómo consecuencia, la caja resultó completamente destruida y la cabina en menor medida. Trasladaban cervezas, por lo que trataron de salvar la mayor mercadería posible.

accidente de camion en ruta 66

No se reportaron víctimas fatales. El conductor y el acompañante no tuvieron heridas de consideración y fueron atendidas por el Same en el lugar, por lo que no fue necesario que se trasladen al hospital. Además, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

El tránsito se encuentra totalmente despejado tanto en la ruta como en la colectora, ya que el vehículo de gran porte se encuentra en una zanja entre ambas rutas.