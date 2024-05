Un hombre en situación de calle, murió luego de ser trasladado a un refugio

Las bajas temperaturas no cesan en la provincia de Jujuy donde las noches se vuelven cada vez más crudas.

En este contexto, en la noche del martes, personal de Defensa Civil realizó el traslado de un hombre de 59 años en situación de calle que se encontraba en el centro capitalino. Pasada las 23 horas y luego de ser examinado por personal del SAME, el hombre fue llevado hasta las instalaciones del refugio de la Fundación ATR ubicado en el Sector B4 del barrio Alto Comedero.

Según fuentes consultadas por Somos Jujuy, al llegar a la Fundación, el hombre se duchó y posteriormente se recostó y minutos más tarde, comenzó a convulsionar. Personal de la Fundación le realizo trabajos de reanimación hasta que el personal del SAME se hizo presente en el lugar.