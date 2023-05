Un jubilado se olvidó la tarjeta en el cajero y denunció que dos policías le robaron sus ahorros

Un jubilado denunció que un grupo de policías le robaron al menos $180.000 cuando se olvidó su tarjeta de débito en un cajero automático de la localidad rural de Gan Gan, en el departamento de Telsen, Chubut.

El damnificado comentó lo sucedido en la jornada de este jueves en diálogo con Radio 3, aunque aclaró que el hecho se dio el pasado 20 de marzo. “Fui a Gastre por unos días y al volver pase por el cajero de Gan Gan para sacar 2 mil pesos. Allí me entretuve mirando recibos y me olvidé la tarjeta”, comenzó.

Angustiado por la situación que le tocó vivir, el jubilado detalló qué le dijeron cuando le devolvieron la tarjeta: “Al llegar a Trelew me di cuenta del olvido y llame a la comisaría. Al día siguiente el comisario recuperó mi tarjeta, me mandó una foto de ella y me dijo que me quedara tranquilo”.

A pesar de haber recibido una respuesta por parte de las autoridades, el hombre notó que comenzaron a darse movimientos en su cuenta. “Hicieron transacciones por 30 mil, 40 mil, 50 mil y 60 mil pesos. Cuando fui al banco me dijeron que estuvieron pagando cuentas en comercios de Puerto Madryn y en Trelew con el débito automático”, detalló.

“Menos mal que mi hermano fue a buscar la tarjeta a los cinco días, si no me sacaban todo. Hicieron un desastre. Los únicos responsables son los policías de Gan Gan y hay vídeos que los responsabilizan”, destacó el jubilado.

Por último, cerró: “La Justicia de Madryn -que investiga el caso- se portó muy bien, pero hasta ahora nadie me devolvió la plata. Sinceramente no sé si el jefe de la Policía (César Brandt) o el ministro de Seguridad (Miguel Castro) están enterados de esto, pero la policía de Gan Gan está involucrada en este robo”.

Fuente: TN