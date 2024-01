Una mujer volcó con su auto en la Ruta N° 9 a la altura del GAM 5

Un automóvil quedó invertido sobre la Ruta Nacional N° 9 tras volcar a la altura del Grupo de Artillería de Montaña (GAM) N° 5.

El hecho ocurrió pasado el mediodía de este jueves, cuando la mujer que conducía el Renault modelo Sandero Stepway perdió el control del vehículo por circunstancias que se tratan de establecer.

La conductora, de 58 años y con domicilio en Reyes, viajaba acompañada de su hija, también mayor de edad. Le efectuaron el test de alcoholemia y el resultado fue negativo.

Personal del Same acudió al sector y asistió a las mujeres, que no sufrieron heridas de gravedad y no debieron ser trasladadas a un centro de salud.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Seccional N° 49, con participación de agentes de Seguridad Vial.

OTRO VUELCO EN JUJUY

En la tarde del miércoles ocurrió un incidente vial en la ciudad El Carmen donde tuvo de protagonista a un hombre que terminó volcando con su vehículo sobre la cinta asfáltica.

Por ese motivo, se apersonó la unidad policial en el camino que lleva a la rotonda de la Virgen frente a la altura de finca Moya donde observaron que sobre la calzada estaba volcado un vehículo marca Renault Clio, cuyo conductor estaba siendo atendido por personal de Same.

Se trata de un hombre mayor de edad con domicilio en San Salvador de Jujuy que luego fue trasladado hacia el Hospital Nuestra Señora de El Carmen.

Según las primeras pericias y por circunstancia que se trata de establecer, el vehículo circulaba en sentido Sur - Norte pero al arribar a altura de la Finca Moya, el conductor aparentemente se durmió yéndose hacia el carril contrario perdiendo el control del vehículo quedando invertido.