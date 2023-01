Violenta pelea entre taxistas interjurisdiccionales en la Vieja Terminal de Jujuy

Trabajadores del volante, en este caso remiseros interjurisdiccionales de Jujuy y Salta, volvieron a protagonizar un violento episodio a la vista de todos en la zona de la Vieja Terminal de San Salvador de Jujuy.

En horas de la tarde de la jornada del domingo, ambos grupos de trabajadores protagonizaron incidentes en la zona de la Vieja Terminal sobre calle Dorrego. En diálogo con AM630-Lw8, uno de los damnificados, Walter Jorge López, taxista interprovincial, explicó cómo comenzó la lamentable situación que les tocó atravesar y cómo continuarán.

“Ayer en la tarde tomamos conocimiento que la remisera de Conefa que está ubicada sobre calle Lisandro de la Torre y Urdininea, tenían planeado tomar la calle Dorrego que es donde trabajamos nosotros hace tiempo”, comenzó el relato.

Luego agregó: “Nosotros somos la cooperativa que estuvo siempre, esta gente se armó durante la pandemia. Acordamos que nosotros nos quedábamos sobre Dorrego y ellos se armaban su oficina sobre Lisandro de la Torre, pero esta gente no tiene códigos ni escrúpulos y querían copar todo”.

López detalló: “Nosotros estamos cansados de sus amedrentamientos, de trabajar a las escondidas porque nos rompen los autos y nos amenazan a las familias”. Por otro lado indicaron que hay denuncias hechas que datan del año 2015.

El damnificado explicó que dio aviso a la policía cerca de las 18 horas porque sabía que algo iba a pasar “porque en reiteradas veces pasan estas cosas con esta gente, no los meten presos, no sabemos por qué, pero no tienen problemas de actuar de esta forma”.

Cómo sucedió el violento episodio

En este sentido López indicó: “Llamé al 911 reiteradas veces para que nos acompañen y en un momento dado, paré al móvil policial que estaba pasando y se vinieron 20 de ellos y nos comenzaron a patotear. Quedó todo registrado”, y agregó: “Nosotros solo queremos trabajar en paz”.

En otro tramo de la entrevista, el agredido explicó: “El principal conflicto es que ellos no respetan, tienen su oficina y tienen que trabajar ahí y nosotros en la Dorrego como siempre. Ellos se manejan de esa manera, vienen a golpear a uno, rompen un auto y desaparecen”.

“Ahora queremos, como quedó detenido R. M., uno de los referentes de la otra cooperativa protagonista, que se quede y cumpla condena de todos los autos que rompió y por todas las denuncias que tiene porque nunca cumplió nada”, precisó López.

Trabajadores heridos

En la jornada de ayer hubo 3 heridos y otros tanto golpeados. “A uno de nuestros compañeros que más sufrió, le desfiguraron la cara y posiblemente pierda un ojo. A mí me fracturaron un dedo de cada mano y otro compañero también tenía lesiones en la cabeza porque le pegaron sillazos”, detalló el remisero interjurisdiccional.

Además “esta misma gente le pegó a los policías y arrastró a dos mujeres por el piso, les tiraron los celulares al piso y se los rompieron. Está todo registrado, pero la estación de servicio tiene cámaras nítidas y se las queremos pedir para tener esas pruebas y condenar a esta gente porque ya no se puede vivir así”.

Finalmente el trabajador del volante indicó: “Parece que vamos a esperar a que uno se muera o pase algo más grave para que alguien tome cartas en el asunto”.

Tres personas detendias

En este sentido, el oficial principal, Luis Ponce, precisó a Canal 7 que actualmente hay 3 personas detenidas y otra persona fue asistida en el hospital Pablo Soria con heridas leves en el rostro.