Los cheques voladores: estafa, persecución y falta de respuestas al pueblo de Tilcara

En un nuevo programa de «Detrás de las Noticias» con la conducción de Guillermo Jenefes y Claudia Figueroa, estuvieron invitados Sonia Pérez, concejal de la Unión Cívica Radical de la localidad de Tilcara; Pablo Mendoza ex concejal de la localidad y vía online «Memo» Ramos un ex productor perjudicado «por los cheques voladores» que provocó el Enero Tilcareño del 2018.

Al iniciar el programa, Jenefes explicó cómo sucedieron los hechos: «A fines del 2017, se contrata a los músicos, les pagan los pasajes, la estadía» y señaló que a Memo le pagaron con cheques rebotados a lo que el ex productor afirmó.

«En principio me enviaron dinero para contratar artistas que fue parte de la estafa, hasta que en un momento tenía muchos artistas pautados, lo cual era el trabajo de mucha gente», ratificó «Memo» y explicó que le dieron un dinero inicial el cuál no podía facturar «me daban vuelta las explicaciones, eso me generó inquietud y no me explicaban el uso legal que tiene que tener una contratación».

Actualmente, el ex productor se encuentra esperando que la justicia «resuelva esta pesadilla que no termina más. Te lleva muchas evaluaciones, perdí mucho no solo económicamente y me perjudicó el entusiasmo, la salud y todos nuestros proyectos, expectativas», señaló.

«Memo» remarcó que logró cumplir con todos los artistas «pero lo peor de todo es que confié en la voluntad de querer ayudarles, que el festival no se les cayera y en realidad hice más de lo que me correspondía», detalló.

Sobre los motivos por los cuales no puede trabajar en sus rubro, fundamentó dos razones: «Al no entrar con recursos no pude reactivar ningún proyecto, ninguna producción privada, ni publica porque necesito tener solvencia. Después llegó la pandemia que me freno más por lo que sigo trabajando con mi auto».

Asimismo relató que logró hacer intermediario de un show, pero «está complicada la situación porque no puedo encontrar la tranquilidad mental como lo venía haciendo, dependo de que me convoque un municipio para contratar mis servicios», finalizó.

PABLO MENDOZA, EX CONCEJAL DE TILCARA

Pablo Mendoza, ex concejal señaló que lo que sucedió en esa época «sigue siendo una falta total de respeto por la gente que lo votó, sigue jugando con Tilcara y es una lástima que nuestro pueblo siga aguantando el avallasamiento de esta gente».

Mendoza declaró que hicieron un juicio político «pero fue parada por una cautelar por la doctora Falcone y hasta hoy sigue durmiendo esa causa en la justicia de Jujuy y por otro lado hice la denuncia penal por asociación ilícita» expresando que las personas relacionadas a esta estafa pensaban quedarse con dinero de Tilcara.

Indicó que «cuando dejé de ser Concejal me dijeron que no podía ingresar como querellante porque no soy funcionario y me piden papeles para ver que represento».

SONIA PÉREZ, ACTUAL CONCEJAL TILCARA

Ante la pregunta del conductor sobre si los tilcareños tienen conciencia sobre este hecho, la concejal declaró que «estamos viviendo un tiempo que a la sociedad le falta tomar conciencia que significa elegir a sus representantes. En 2019 la gente ratificó su apoyo al intendente Romero».

«Espero que en unas próximas elecciones el pueblo de Tilcara tenga la libertad y la conciencia para elegir a sus representantes y considero también que como políticos no estamos siendo evaluados, es algo que le falta al poder político, tendríamos que ser evaluados sobre nuestros servicios a la comunidad y a Tilcara le falta conciencia sobre que significa votar a las autoridades», precisó la concejal sobre el momento que atraviesa la localidad.