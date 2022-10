Reforma de la Constitución: para el PJ “es atinado” que las elecciones a convencionales se hagan en 2023

Luego de que el gobernador Gerardo Morales anunciara que los comicios para convencionales constituyentes se realizarán junto con las elecciones provinciales el año que viene, desde el PJ de Jujuy expresaron su posición en conferencia de prensa.

Liderados por el presidente del partido, Rubén Rivarola, los referentes de ese espacio político coincidieron en que no es el momento para que se concreten las elecciones a convencionales constituyentes y consideraron atinado que pasen para el 2023.

«Desde ya reiteramos nuestra oposición y el desacuerdo que ha tenido nuestro partido, y que lo sigue teniendo, a un tratamiento parcial de nuestra Constitución. Al contrario nuestra posición y nuestro debate de aquí en adelante será posibilitar que la ciudadanía tenga una reforma integral», expresó Luis Cabana, diputado provincial.

En ese sentido, Cabana aclaró que, ya aprobada en la Legislatura la Necesidad de la Reforma Parcial de la Constitución y con la certeza de que las elecciones a convencionales constituyentes se hacen en 2023, al PJ «le parece atinado» la postergación de esos comicios.

«Creemos que no es el momento para el tratamiento parcial de la Constitución, máxime que hay derechos que se pretenden consagrar que ya están consagrados en la Constitución Nacional. Sin embargo, hay algunos aspectos que si los podemos analizar pero bueno ya es una decisión tomada», agregó.

Por último, el diputado Cabana recalcó que al PJ le sería adecuado que las elecciones a convencionales constituyentes se extiendan aún más en el tiempo. «Nos gustaría ir aún más allá y que coincidan con las elecciones generales (en octubre de 2023) atendiendo a la situación económica y social que atraviesa la provincia y el país. De todas maneras no vamos a bajar los brazos en avanzar en lo que va a significar el debate de los constituyentes y de esta Reforma Parcial de la Constitución«.

Coparticipación para los municipios y representación departamental de los diputados

Por otra parte, el presidente del Partido Justicialista de Jujuy y diputado provincial Rubén Rivarola, recalcó que ese espacio político planteará que se trate nueva ley de coparticipación para los municipios y también que la Reforma contenga un artículo que estipule la representatividad de los legisladores provinciales.

«Nosotros desde hace mucho tiempo venimos peleando por la coparticipación. No puede ser que los municipios hoy no cuenten con coparticipación y que los intendentes vivan con la incertidumbre de pagar los salarios si es que cuentan o no con la colaboración del gobierno provincial. Por supuesto es que esto no se puede tratar en la Reforma Parcial de la Constitución pero si entre todos debemos luchar por una nueva ley de coparticipación», detalló.

Otro punto que Rivarola subrayó que sí se puede plantear en el debate de la Constitución de Jujuy es la representación de los diputados provinciales. «No puede ser que a veces las listas cuenten con muchos candidatos de la capital jujeña y no haya personas de los otros departamentos. Queremos que cada departamento tenga un diputado, para que de esa manera los vecinos o los que le dieron su voto le vayan a tocar la puerta a esos legisladores, porque sino se vienen todos aquí a San Salvador y no aparecen más por su lugar de origen».