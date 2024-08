Cristina Kirchner ligó el atentado con el alegato del fiscal Luciani y pidió encontrar a los autores intelectuales

Cristina Kirchner declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py, sobre el intento de asesinato que ocurrió en la puerta de su casa, el 1 de septiembre del 2022.

La exvicepresidenta declaró como testigo ante los jueces Tribunal Oral Federal N° 6, Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Estuvo acompañada solo por los abogados que la representan y una comitiva política chica. La mayoría de los dirigentes la espera en el Instituto Patria, donde se concentrarán diferentes dirigentes del kirchnerismo para ejecutar un gesto de respaldo en el medio del proceso judicial. El de mayor relevancia, por el contexto político actual, es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el inicio del juicio oral, el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, dijo que su intención era matarla y que su ex pareja, Brenda Uliarte, quería que eso ocurriera.

Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres acusados del intento de homicidio y son juzgados por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Sabag Montiel, de campera bordó, y atrás, Nicolás Carrizo (Ricardo Pristupluk)

Terminó la declaración de Cristina Kirchner: “El poder judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver a este atentando”

Frente al Tribunal Oral N°6 en Comodoro Py, la expresidenta respondió preguntas de la querella, la fiscalía y la defensa. Se refirió a la falta de investigación sobre el exdiputado Gerardo Millman y el ultraderechista Hernán Carrol.

Además, ligó el ataque con el alegato del fiscal Diego Luciani.

"Es un juicio a los autores materiales, faltan los intelectuales, los financiadores, el poder judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver a este atentando", sostuvo.

"Tenemos sentados acá a los autores materiales, no a los ideólogos, no a los financiadores. Esta es una deuda que tiene que saldar con la democracia y con toda la gente que de alguna y otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la sociedad y no refugio de gente que piensa que sirve para matar y estigmatizar", completó.

Con rosario en mano, Cristina Kirchner habló sobre el video del atentado: “Trato de no ver esa imagen”

"Trato de no ver esa imagen, tiene que tener algún impacto seguramente, no me psicoanalizo, nunca lo hice, tal vez debería hacerlo, calculo que no es una experiencia recomendable para nadie", expresó. "Viendo lo que se ha hecho en este país en materia de endeudamiento, de procesamiento, y andan por la vida como si nada y a mí me haya pasado esto, tal vez... Siempre digo: Dios y la Virgen no permitieron que saliera el tiro y los militantes no permitieron que cargara el arma y volviera a dispararme. Yo soy muy creyente", completó.

Además, habló sobre el no repudio de Patricia Bullrich en el atentado: "No me sorprende viniendo de ella".

Cristina declaró en el juicio que investiga su intento de asesinato

Cristina Kirchner: “Los custodios no tienen nada que ver con lo que pasó, no había forma de impedirlo”

La expresidenta habló sobre la responsabilidad de los custodios en el atentado. "Actuaron de la manera que actuaron siempre, cuidándome, siempre había uno mío cerca, con las instrucciones de que no se pusieran en medio de la gente. Realmente no tienen nada que ver con lo que pasó, no había forma de impedirlo", sostuvo.

La expresidenta habló de las consecuencias del atentado: “Me tuve que ir de mi casa”

Sobre las consecuencias y su vida post atentado., resaltó: “Fueron varias. Primero me fui de mi casa a la casa en la que vivía mi hija, un barrio un poco más amigable, en Recoleta había algunos que me querían pero la mayoría no”.

“Imagínense que alguna vez llegaron a pintar viva el cáncer”, dijo en relación a las pintadas en contra de Eva Perón.

“Los cuidados que hay que tener y antes no los tenía producto de esto, la seguridad, el temor de mis hijos, por mis hijos, como fue afectada la familia. Sí, claro, cambió mi vida”, expresó.

Además, contó cómo lo vivieron sus hijos. “Cuando pasó lo del padre yo lo llamé a Máximo para que viniera rápido porque su papá se había enfermado devuelta, no le dije que se había muerto, y cuando bajó en el aeropuerto de Calafate uno de los empleados le dijo 'yo lo quería mucho a tu viejo'. Cuando pasó lo mío estaba con un amigo, lo llamaron y le dijeron que había pasado algo. Él pensó que le habían mentido y me habían matado”.

“Los temores de mi hija. Mi nieta Elenita también con tratamientos porque tenía miedo, había que acompañarla hasta el cuarto. Tenía miedo a que la mataran. Una familia que sufre eso tiene consecuencias", completó.

Cristina declaró en el juicio que investiga su intento de asesinato

CFK sobre el atentado: “La vida del adversario no era algo que podía ponerse en juicio en democracia”

"Nunca se me ocurrió que en una Argentina democrática podía haber un atentado", expresó.

"Medio ingenuo lo mío, debí haber advertido el cambio de época, el impacto de las redes, un cúmulo de factores que aparecen con posterioridad al tratamiento de la democracia. En ese sentido, creo que sigo siendo una militante de la modernidad y no de la postmodernidad", agregó en respuesta a la pregunta de la fiscalía.

CFK: “Para mascota del poder no sirvo”

"No se bancan que una mujer pueda tener razón o por lo menos no la puedan rebatir en los argumentos", expresó.

"Salvo que seas una mujer que haga lo que ellos quieren, que seas una mascota del poder, y para eso no sirvo y no serví nunca. No soy feminista, pero tampoco soy estúpida", agregó la expresidenta.

Cristina Kirchner dio detalles de los minutos posteriores al atentado

Los textuales más importantes sobre su declaración acerca de los minutos posteriores al atentado:

"Ese día llegamos nueve menos diez del Senado y como cada vez había más gente, bajo y empiezo a recorrer porque había gente que llevaba libro para que les firmara".

"En un momento me revolean libros y yo me agacho a recogerlo, lo agarro y se lo devuelvo. Ahí veo un tumulto sobre la vereda de Juncal, en la esquina. Como el día anterior hubo una pelea, pensé que era un tumulto de alguno que dijo algo".

"No le preste atención y seguí pese a que me querían llevar para adentro".

"Saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice '¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma'. Le digo 'no, no creo un arma'. Él se puso con el teléfono, confirma que sí, que estaba abajo, que la tenían pisada y habían capturado a la persona que la empuñaba".

"Me senté a mirar televisión y ahí se ve la toma que recorrió el mundo: el arma empuñada, gatillando, que coincide con ese momento que me agacho porque parece que la hubiera visto y me agache. Afortunadamente no la vi, dicen los psiquiatras y psicólogos que tuvieron que tratar con personas que sufrieron algo así dicen que es un trauma muy grande. Evidentemente, Dios también me custodio ahí".

"El partido judicial solito no hace nada, tiene complicidad de los medios hegemónicos. Ya no es necesario desaparecer y matar físicamente a nadie, bueno, en algunos casos parece que sí, me han intentado matar mil veces y no lo lograron así que lo intentaron de una forma más efectiva".

Brenda Uliarte está acusada de tentativa de homicidio (Ricardo Pristupluk)

Cristina cuestionó a la jueza Capuchetti: “Uno de los principales problemas de la sociedad es que nadie cumple el rol que tiene que cumplir”

La expresidenta cuestionó a la jueza María Eugenia Capuchetti: "La unificación que se quiso hacer con la Revolución Federal con mi atentado fue rechazada por la doctora y la decisión fue ratificada por la Cámara Penal, o sea que es el partido judicial, y creo que es uno de los principales problemas que tiene la sociedad en cuanto a un poder: que nadie que cumpla el rol que tiene que cumplir que es el de administrar justicia en forma imparcial".

"Estamos frente a los autores materiales nada más, siempre el hilo se corta por lo más delgado", siguió.

CFK: “La Policía fue muy permisiva con los que venían a insultar”

"En la hipérbole argentina puede suceder lo que está sucediendo", expresó.

Máximo fue agredido cuando llego a casa, yo le saqué una foto, pero llego con toda la cara producto de los gases colorada mas allá de los insultos que después tomaron conocimiento publico o la comunicación que tiene la policía entre si, pero la policía de la ciudad con los peronistas muy agresivos y muy permisivos con los que venían a insular y agraviar".

CFK: “Sería ingenuo considerar que esas tres persona organizaron el atentado”

"Tengo entendido que uno de los acusados dijo que quería que lo defendiera el doctor Luciani, las propias actitudes de los autores materiales, sería muy ingenuo de parte mía que las tres personas que están sentadas ahí organizaron esto", expresó.