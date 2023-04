Denunciaron penalmente a Rodolfo Tecchi: lo acusan de integrar una presunta asociación ilícita

El ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy y actual candidato a gobernador del frente “Jujuy tiene futuro”, licenciado Rodolfo Techi, fue denunciado en la justicia por los delitos de presunta asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia que fue realizada el último jueves en el Ministerio Público Fiscal, relata que en el año 2018 en el marco de las elecciones para rector, decano y consejo superior en la Unju habría ocurrido un hecho que salpica a Tecchi y otros funcionarios de esa casa de altos estudios.

La denuncia que fue presentada por Manuel Mendoza, miembro de la comunidad universitaria, remite a hechos acaecidos en la renovación de autoridades de la Unju durante los días 16 y 17 de abril de 2018.

El escrito relata que semanas antes de las elecciones en la Unju, específicamente el 5 de febrero, apoderados de agrupaciones estudiantiles y de egresados solicitaron al rector de la Universidad, en ese momento el licenciado Rodolfo Tecchi, una ayuda económica para afrontar gastos en virtud de la realización de tareas de “coordinación, concientización, programación y ejecución” durante los días 16 y 17 de abril de 2018.

Los firmantes de la nota ingresada al rectorado justificaron el pedido debido a la implementación de un sistema de elección directa por primera vez en el ámbito de la Unju.

Rectorado Unju

Las tareas a realizar por parte de las agrupaciones a fin de poner “énfasis” en el nuevo reglamento electoral serían las de: consultoría y evacuación de requerimientos, tareas de control y evaluación, formato y color de las boletas, cualidades de los candidatos, requisitos, obligaciones, aplicación de la fórmula de Rector, aplicación de la fórmula de decanos. A tales efectos, es que los firmantes solicitan vales alimentarios y refrigerios.

Allí es donde interviene otro actor, que también es denunciado por los mismos delitos que se le apuntan a Tecchi, se trata del licenciado Edgardo Aramayo, quien bajo el cargo de secretario general de la Unju, el 12 de abril de ese año da por satisfecha la necesidad de refrigerios y, solicita al rector Rodolfo Tecchi la contratación de un servicio de catering para las agrupaciones estudiantiles y de egresados.

La solicitud del servicio estimaba la entrega y distribución de aproximadamente 1200 (mil doscientos) refrigerios para las cuatro facultades de San Salvador y también para la expansión áulica de San Pedro.

Acto seguido, se adjuntaron presupuestos de distintos oferentes y se indicó que se inicie el procedimiento de contratación.

En ese procedimiento figuraban cuatro oferentes. Posteriormente, se adjudicó el servicio de catering a la Asociación Mutual y Cultural de Docentes de enseñanza Media y Superior de la Provincia de Jujuy (A.MU.C.D.E.M.S.), por presentar oferta con el precio más conveniente.

Es por ello que el secretario general de la Unju, Edgardo Aramayo, solicitó a la Dirección de Presupuesto la imputación preventiva de fondos por $156.000,00 para contratar el servicio de la A.MU.C.D.E.M.S, entidad que al momento de la contratación tenía su matrícula vencida.

“Si traemos ese monto de dinero a la fecha son aproximadamente 2 millones de pesos. Nosotros fundamos nuestra denuncia en dos ejes principales. Primero suponemos que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunta asociación ilícita”, señaló a Canal 7 de Jujuy, el denunciante Manuel Mendoza.

“Suponemos que hay incumplimiento en los deberes de funcionario público porque a esa licitación se presentaron cuatro oferentes, tres monotributos de empresas dedicadas a la gastronomía y una entidad con personería jurídica, mas precisamente una mutual”, sumó Mendoza.

En ese sentido, Mendoza argumentó que “el señor rector, el secretario general y el resto de los funcionarios intervinientes no controlaron, no se percataron, no se preocuparon por corroborar, constatar y verificar que la mutual en este caso cumpla los requisitos para ser oferente, más precisamente como las pruebas lo demuestran, en abril del 2018 esa mutual tenia su matrícula dada de baja o no vigente. Por otro lado en el objeto social de la mutual no tiene permitido la participación en ese tipo de concurso, porque como todos sabemos las mutuales y sindicatos tiene como objetivo velar por el beneficio de sus afiliados o socios".

Manuel Mendoza, miembro de la comunidad universitaria quien presentó la denuncia penal contra Tecchi

Para finalizar, el denunciante indicó: “Suponemos o intuimos que hay una asociación ilícita porque un grupo importante de funcionarios del escalafón administrativo, contable y legal de la Universidad actuaron de manera voluntaria, organizada para que este hecho se consuma”.