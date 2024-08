Derechos humanos y democracia: una conferencia atrajo el interés de los jujeños sobre la situación en Venezuela

Este jueves por la mañana en el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó una conferencia denominada "Derechos humanos y democracia", que estuvo presidida por Elisa Trotta Gamus, ex diplomática venezolana y conferencista.

"Es importante hablar de democracia y los derechos humanos en cualquier parte del mundo, sobre todo para recuperar la democracia en países donde se han perdido como en el caso de Venezuela, país al que represento, o en lugares como Argentina donde existe la democracia pero siempre es importante fortalecerla", indicó Trotta Gamus en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

En ese sentido, la conferencista aclaró que no es válido que un partido o un sector político se apropie de los derechos humanos. "Los derechos humanos son para todos, no tienen por qué estar vinculado ningún sector, los derechos humanos no tienen bandera política ni de izquierda ni de derecha por eso se llama derechos humanos. Lamentablemente a lo largo de la historia ha habido un mal manejo por parte de algunos sectores que han querido apropiarse de los derechos humanos y paralelamente no se han manifestado en relación a las violaciones flagrantes de derechos humanos en muchas partes del mundo".

"Nosotros reivindicamos la importancia de la defensa de los derechos humanos, la promoción pero sobre todo la alerta que hay que tener y la importancia de que todos denuncian cuando hay una violación de los derechos humanos", sumó Trotta Gamus.

Conferencia "Derechos Humanos y Democracia"

Por último, la ex diplomática recalcó que "a veces en los sistemas democráticos los ciudadanos dan por sentadas ciertas cosas y que hay que tener presente que las democracias también se pueden debilitar y que nuestro trabajo justamente pasa por fortalecerlo día a día para evitar las violaciones delos derechos humanos".

Elisa Trotta Gamus estuvo acompañada de los diputados provinciales Juan Jenefes y Juan Brajcich, quienes como representantes de los partidos más tradicionales de la provincia acompañaron las palabras de la ex diplomática venezolana en el cuidado y la defensa de los derechos humanos.

"Agradezco a la fundación Federalismo y Libertad de permitirnos contar con la presencia de Elisa Trotta Gamus que milita por la causa de Venezuela y nos pudo explicar de una manera muy clara todo lo que sucede en ese país y la importancia de fortalecer los sistemas democráticos para que nunca pase lo que ha pasado y está pasando en Venezuela", expresó el diputado provincial Juan Jenefes.

La conferencia fue abierta al público y despertó el interés de la comunidad que se acercó hasta el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy.