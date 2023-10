Dura crítica de Carrió a Macri: "Siempre jugó para Milei"

Elisa Carrió criticó duramente a Mauricio Macri, dijo que “siempre jugó para Milei” y anunció que la Coalición Cívica mantendrá neutralidad en el balotaje entre Sergio Massa y el candidato de La Libertad Avanza .

“La estrategia de Macri era destruir a (Horacio) Rodríguez Larreta y a (Patricia) Bullrich e irse con (Javier) Milei. Su jugada era destruir a Juntos por el Cambio y culpar a los radicales y a mí. Va a conseguir su objetivo que es avalar a su candidato que era Milei”, dijo Carrió sobre el expresidente.

En esa misma línea, le adjudicó al fundador del PRO la derrota de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires: “La victoria de Kicillof es responsabilidad de Macri que puso a su candidato, en vez de apoyar a (Diego) Santilli.

La fundadora de la Coalición Cívica aclaró que la posición de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich de apoyar a Javier Milei es una ruptura individual de ambos dirigentes políticos con Juntos por el Cambio, pero que no es una ruptura del PRO.

“Ellos romperán con Juntos por el Cambio. El radicalismo y nosotros estamos alineados. Es un problema de Macri, hay mucha gente del PRO que no está de acuerdo. No sé si tendrán la templanza de decir lo que hay que decir”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

Carrió también reveló que Patricia Bullrich le dejó de hablar luego del domingo y aseguró que “está muy condicionada por Mauricio Macri”. “Va a cometer un error histórico. Hoy pueden sacar ventaja, pero después pierden”, agregó.

“Está perdida la partida de Bridge para Macri, jugó con nosotros y se perdió. Ahora va por lo que quiere, por Milei”, dijo Carrió, quien al mismo tiempo advirtió que el interbloque de Diputados presidido por Mario Negri “fundó una amistad política”.

En ese sentido, aclaró: “El interbloque presidido por Mario Negri fundó una amistad política que va a permanecer en el tiempo. No crean que todo el PRO está de acuerdo en esto”.

A la vez, sostuvo la postura que unos minutos antes había definido la Coalición Cívica de mantener neutralidad en el balotaje y no respaldar ni al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ni al de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Cuando una sociedad te pone en una acción inmoral en ambos bandos, lo que tenés que hacer es o impugnar o no hacer nada. Es el momento de mantener los principios. Massa y Milei son la decadencia”, señaló.

Con respecto a las ideas de ambos candidatos, opinó: “La argentina está empobrecida y una represión sin compasión, una liberación y una dolarización va a dejar en la pobreza infinita a todo el país. Y por el otro lado tenemos el robo y la corrupción”.

“Si alguien denunció a Massa, si están procesados los íntimos amigos de Massa, es por mí. Pero tampoco vamos a ir a la venta de órganos, a la legalización prácticamente de todas las actividades ilegales. Se imaginan que eso viola los derechos humanos. No nos pueden poner en ese dilema moral. No me importa a quien beneficia ni perjudica, ni nada”, añadió.

Por último, anticipó que el bloque de la Coalición Cívica se mantendrá unido y que tomará el rol de oposición el Gobierno Nacional gane quien gane en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

Fuente: Todo Noticias.