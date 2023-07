"El 11 de diciembre le sacaremos el manejo de planes sociales a los intermediarios", aseguró Morales en La Pampa

Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio en fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, enfatizó que “estamos llamados a terminar con la joda en Argentina” y en este sentido anticipó que “el 11 de diciembre le sacaremos el manejo de planes sociales a los intermediarios que les sacan plata a los pobres”.

En estos términos se expresó durante su visita a La Pampa, donde mantuvo reuniones con dirigentes de la coalición y actores de la actividad privada en la ciudad de General Acha. Fue en este marco que planteó la necesidad de “poner fin a la degradación de Argentina”, resaltando que Juntos por el Cambio “es la única fuerza capaz de hacerlo desde la unidad".

“La joda en este país se tiene que terminar con el voto de los argentinos”, definió categóricamente. Profundizando esta línea argumental, Morales denunció que hay organizaciones sociales que, bajo el amparo del gobierno nacional kirchnerista, “generaron lo peor de la esclavitud, sometiendo a la gente pobre, obligándola a cortar rutas y cometer hechos de violencia, cuando en realidad lo único que quieren es trabajar, sacar adelante la familia y que los hijos estudien”.

Advirtió que este modelo “termina de la peor manera, con violencia extrema” y citó los homicidios de Pato Condorí, Luca Arias y Ariel Velázquez bajo el fuego de Milagro Sala y su organización Tupac Amaru, como así también de Cecilia Strzyzowski en Chaco.

También alertó que “Aníbal Fernández está en Jujuy organizando, movilizando y financiando marchas y cortes de rutas”.

Destacó que “en Jujuy intentan mostrar lo que puede ocurrir si Juntos por el Cambio llega a gobernar el país, en una clara conducta antidemocrática” y añadió que “por eso se tienen que ir con la mayor cantidad posible de votos obtenidos por Juntos por el Cambio en la historia”.

“Terminaremos con este modelo clientelar y populista, replanteando el rol de las organizaciones sociales y de los planes asistenciales”, recalcó para luego apuntar que “es un orgullo que me persigan y me reclamen estos personajes que son parte de la Argentina que no queremos” y a ellos invitó a “reclamar también por la inflación que no nos deja vivir”.

En cuanto al crítico escenario económico, indicó que “Sergio Massa está haciendo el peor de los ajustes sobre el pueblo argentino” y subrayó que “ahora tiene la caradurez de ser candidato a presidente”.