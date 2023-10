El asesor de Milei calificó como "extraordinaria" la idea de privatizar el mar

El economista y asesor del candidato presidencial Javier Milei, Alberto Benegas Lynch (h), volvió a reavivar la controversia al elogiar la propuesta de su hijo, "Bertie" Benegas Lynch, de privatizar el océano, calificándola como una "idea extraordinaria". Además, volvió a retomar su postura sobre la suspensión de las relaciones con el Vaticano.



A una semana de haber participado en el acto de cierre de campaña en el Movistar Arena, donde dio un discurso que generó polémica, el referente del liberalismo argentino expresó su apoyo a la declaración del diputado electo, quien se refirió al cambio climático y la extinción de especies, proponiendo una desopilante solución: "Privatizar las ballenas y el mar".

"Todos los días se extinguen 25 especies"

En su argumento, comparó la situación de los animales de ganado con la de aquellos que están en peligro de extinción, planteando: "¿Por qué las ballenas se están extinguiendo, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado". En ese sentido se preguntó: "¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen?", y continuó por la misma línea: "Porque hay un propietario, hay un uso económico, hay gente que valora eso y pone sus recursos para tener buenos planteles y vender la carne", declaró Alberto Benegas Lynch (H) en una entrevista de Filo News. Además sostuvo que "hay trabajos sobre la privatización del mar".

El asesor de Milei dialogó con María Julia Oliván en Border Periodismo donde le agradeció al candidato a presidente de su color partidario el haber corrido el eje del debate y resaltó que "la privatización del océano me parece una idea extraordinaria por parte de Bertie".

El economista liberal destacó la importancia de la propiedad privada incluso en el océano: "¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no en el mar? Las riquezas más extraordinarias del planeta que están allí y se están extinguiendo. Esto no está en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres, que no se debe retener el dinero de la gente que trabaja".

Banegas Lynch (h) ratificó su propuesta de "suspender" relaciones con el Vaticano

Durante el cierre de campaña, Alberto Benegas Lynch (h) desató una polémica al proponer la idea de "imitar a Roca" y "suspender las relaciones con el Vaticano", lo que generó diversas reacciones tanto dentro como fuera de su partido. Ante la pregunta sobre si mantenía esta postura a pesar de las críticas internas, el economista respondió afirmativamente y dijo que "es una cosa personal que no compromete la postura de Javier Milei".

La controversia en torno a estas declaraciones ha destacado las diferencias dentro del movimiento La Libertad Avanza, donde no hay un consenso absoluto sobre temas de la agenda política. Benegas Lynch (h) sostuvo que, aunque existe un acuerdo en el equipo sobre el plan económico, "los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único" por lo que hay "disidencias entre nosotros".

Además resaltó: "Me sorprende que en los últimos 80 años no hemos oído propuestas como las que sugiere Javier Milei, por eso lo nombro como el segundo milagro argentino. Mi gran amigo Rivas, ahora muerto, hablaba de que Alberdi era un milagro argentino, yo creo que este es el segundo", y agregó que "el que no está de acuerdo con estas ideas, es legítimo que las refute, pero no hay que hacer cosas íntimas y personales porque me parece que es muy de baja estofa".

Fuente: Perfil