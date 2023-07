El FMI anunciará el acuerdo y el Gobierno busca calmar las presiones del mercado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dará el visto bueno al acuerdo técnico al que arribaron el equipo económico argentino y el staff del organismo, luego de la quinta revisión del programa de repago de la deuda externa. La decisión se difundirá en la franja de las 9.00 hora argentina, y se adelantará una hora a la apertura de los mercados locales, con el objetivo de reducir la incertidumbre que se había generado ante el estiramiento de las negociaciones. Con el staff level agreement se conocerán los detalles de los desembolsos e, incluso, se podría conocer el cronograma de ingresos de dólares.

Fuentes de primera línea del Ministerio de Economía confiaron a que “a las 9 de la mañana y antes de la apertura de los mercados” estará firmado el acuerdo, luego de haber tenido la revisión exitosa desde el punto de vista técnico durante el fin de semana pasado. Desde el lunes que el expediente del caso Argentina pasó por todas las oficinas burocráticas para sellar este viernes la voluntad política. Ayer se reunió el Directorio, pero no hubo tiempo para tener su revisión en agenda, aunque los directores analizaron sus alcances de manera informal, según pudo saber este medio.

Esta mañana quedarán establecidos los tiempos de los desembolsos. La Argentina deberá pagar USD2.660 millones el lunes próximo, en concepto de la acumulación de los tres vencimientos de julio. Un día después, caen otros USD860 millones más, por intereses. Hasta último momento se jugó con la posibilidad de un anuncio conjunto, que incluya la revisión técnica y el aval político del board, de manera exprés, para que el envío de los Derechos Especiales de Giros (DEG) llegue de manera urgente. La alternativa, que este medio anticipó hace varios días atrás, es el pago a través de yuanes. Esa experiencia, aunque mixta, la utilizó para cancelar los USD2.700 millones de junio pasado.

Un acuerdo para calmar las incertidumbres del mercado

El ministro Sergio Massa presionó fuerte en distintos lugares claves del FMI para lograr un respaldo al acuerdo antes de que la incertidumbre golpeara con fuerza y en nivel de pánico al mercado cambiario. La disparada del dólar blue del lunes generó inquietud en el quinto piso del Palacio de Hacienda e, incluso, para algunos allegados al ministro se trató de la intervención de una “mano negra” para “desestabilizar” la precandidatura presidencial. También se busca evitar intervenciones fuertes del Banco Central en los dólares financieros.

De hecho, el primer impacto fue directo al corazón de una de las variables que desvela a Massa: la inflación. Sucede que la suba del blue pegó directo en las remarcaciones de la economía informal, un sector que el precandidato le otorga una dimensión superlativa, tanto para mostrar una actividad económica dinámica, aún a contramano de mediciones oficiales, como para generar una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media en general, algo que en épocas electorales es “inadmisible”, señalaron en el equipo de campaña. “Parece raro que los dólares suban con un acuerdo de por medio, ¿no?”, se preguntó, de manera retórica, el jefe del Palacio de Hacienda entre sus allegados, según pudo reconstruir este medio.

El paquete de medidas que debió tomar el Ministerio de Economía para cerrar el acuerdo con el FMI generó el descontento de las empresas alimenticias, entre otras, que se aprestaron a revisar los precios de las góndolas, ante el aumento de los costos del comercio exterior. También quedaron en rediscutir la continuidad de los Precios Justos, el programa antiinflacionario que le permitió a Massa mantener a raya la inflación de junio. Las primeras proyecciones de julio ya mostraron una nueva aceleración, pero el impacto de la última semana es clave para el futuro inmediato.

Alarma versus respaldos: la disputa política ante el acuerdo

El nuevo despertar del dólar blue generó alarma entre propios y ajenos. Según pudo confirmar PERFIL, los comercios de cercanía remarcaron sus precios ante una ola de rumores que pronosticaron una devaluación de facto, realizada por el mercado. En un video, que se hizo viral, el dirigente social Luis D'Elía disparó una “profecía” que pondría en jaque la candidatura de Massa: “Desde el asentamiento El Tambo, donde vivo hace 40 años, les hago una profecía, inédita para la política argentina: probablemente, mañana (por hoy) el oficialismo se quede sin candidato y sin ministro. La disparada del dólar es inminente y esto golpea los salarios, las jubilaciones, los ingresos sociales, un desastre. Chau, Massa, sos el fin”.

Este jueves, pero más temprano, el secretario de Agricultura y encargado de crear un puente entre Unión por la Patria y el campo, Juan José Bahillo, salió en respaldo de su jefe político e intentó dejar claro que la gestión para el sector, históricamente enfrentado con el peronismo, generó beneficios. “El modelo que plantea Sergio Massa le sirve mucho al sector primario y a las cadenas industriales, siempre en un marco de responsabilidad atendiendo la solvencia de las cuentas públicas, la disciplina fiscal y el orden macroeconómico, que es un camino que venimos transitando”, destacó.

Y completó: “Por un tercio de la sequía que acabamos de padecer, el gobierno de Mauricio Macri se endeudó en 44.000 millones de dólares; mientras que nosotros que sufrimos una sequía tres veces mayor, no solo no nos endeudamos, si no que estamos haciendo frente al endeudamiento que nos dejó Macri. Esa combinación de endeudamiento más la sequía, hace que la situación sea compleja por la escasez de dólares. Aun así, con políticas activas, mantuvimos la actividad del sector industrial y la baja del desempleo, con un muy buen nivel de actividad económica”.

Fuente: Perfil