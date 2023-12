El gobierno bonaerense descartó aplicar el protocolo antipiquete de Bullrich: "Criminaliza la protesta"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, descartó que vayan a aplicar el protocolo antipiquete anunciado la semana pasada por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, previo a la marcha de organizaciones sociales del miércoles en rechazo al plan de ajuste del gasto público que impulsa el presidente, Javier Milei. Bianco consideró que el plan de Bullrich “criminaliza la protesta”.

El funcionario, uno de los más cercanos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que “hay contactos” entre el titular de Seguridad provincial, Javier Alonso, y Bullrich, que dijo que “son contactos de carácter operativo e institucional”, y aclaró: “A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta”.

Bianco dijo que la movilización “obviamente que tiene que ser con cierto orden” pero criticó el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad: “Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de de de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar”.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense

El funcionario de Kicillof consideró que “cierto orden” en las movilizaciones “es que no se produzcan desmanes”, y planteó: “Obviamente que ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, después hay muchas cuestiones para discutir, pero cuando me refiero al cierto orden es que el miércoles no se produzcan desmanes“.

El ministro de Gobierno bonaerense dijo en este sentido que “nadie quiere una situación de violencia, ni de desmanes”, y que por eso trabajarán para que el miércoles “no se produzca ninguna de estas situaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires”, en declaraciones a radio La Red.

Axel Kicillof encabezó el último domingo una reunión del comité de crisis por el temporal en Bahía Blanca

Las claves del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich

La semana pasada Bullrich anunció en conferencia de prensa que “las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”.

Habrá "severas multas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación" en la calle, que alcanzarán "al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia".

La ministra de Seguridad anticipó que "se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación" y que "los costos vinculados a los operativos se les enviará la factura a las organizaciones, el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos responsables".

Adelantó que "se va a trabajar en las estaciones de trenes para identificar a aquellas personas que vayan con algún tipo de material como palos, o sean caras tapadas o formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocido por las fuerzas de seguridad".

Explicó que llamará a su par bonaerense “para que colabore en el control de las autopistas, en los vehículos y en las entradas y en las estaciones de trenes”, y advirtió: “Si ellos no actúan, lo haremos nosotros. Creemos que el país entero tiene que colaborar. Hay que entender que todos tenemos que vivir en paz y en orden”.

